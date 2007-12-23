وقوع حوادث غیرمترقبه در ایران افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین باقری شامگاه دیشب در نشست ستاد حوادث غیرمترقبه استان همدان افزود: مدیریت بحران حلقه مفقوده حوادث کشور است و باید برای پیشگیری از وارد آمدن خسارات مالی و جانی بیشتر در زمان وقوع حوادث، مدیریت بحران تعریف شود.

باقری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت بر حوادث غیر مترقبه در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر دولت و مجلس، عزم جدی خود را برای انجام این امر به کار گرفته اند.

وی به حساسیت مردم نسبت به آگاهی در مورد حوادث غیرمترقبه اشاره کرد و گفت: با ایجاد یک مرکز علمی که مطالعاتی منسجم و دقیق در مورد حوادث غیرمترقبه داشته باشد می‌توان سیر صعودی وقوع حوادث را به سیر نزولی تبدیل کرد.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه وزارت کشور با اشاره به حادثه‌خیز بودن کشور تصریح کرد: آموزش امداد و نجات به افراد جامعه در کاهش خسارات حوادث موثر است.

وی از ایجاد مکان‌هایی خاص برای ارائه آمو زش‌های امداد و نجات در کشور خبر داد و یادآور شد: در سال جاری 100 میلیارد تومان برای تجهیز پایگاه‌های امداد و نجات سازمان هلال احمر در نظر گرفته شده است.

باقری با بیان اینکه در سال جاری 18 هزار دهیار به عنوان مسئولان هماهنگی در زمان وقوع حوادث در روستاها مشغول به کار شدند، اظهار داشت: در صورت آمادگی نهادهای دولتی در زمینه اجرای مانور آموزشی امداد و نجات، هزینه‌های آن تامین می‌شود.