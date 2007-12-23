انتقال بیماریهای عفونی بر اثر مصرف مخدرهای صنعتی

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مواد مخدر شیمیایی وقتی وارد بدن می شود، علاوه بر اینکه اختلالاتی در هوشیاری فرد ایجاد می کند، سیستم دفاعی بدن نیز از حالت اولیه خودش خارج شده و قدرت دفاعی بدن در مقابل هرگونه ویروس و میکروب تحلیل می رود.

وی، پیامد این وضعیت را آسان بیمار شدن فرد عنوان کرد و افزود: همواره دیده شده که معتادان بر اثر عفونت های گوناگون جان خود را از دست می دهند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در ارتباط با اثرات مصرف مخدرهای صنعتی و بروز بیماریهای مقاربتی، گفت: با توجه به اینکه مصرف این قبیل مخدرها بر روی سیستم تفکر و مغز افراد اثر می گذارد، شخص قادر به تصمیم گیری های درست و منطقی نیست.

خسرونیا ادامه داد: در نتیجه شخص نسبت به رفتاری که در آن موقعیت از خود بروز می دهد هیچ تشخیص درستی ندارد و همین مسئله می تواند پیامدهای ناگواری همچون انتقال بیماریهای عفونی از طریق تماس جنسی را به دنبال داشته باشد.

وی، نسبت به شیوع بیماریهای واگیردار همچون ایدز و هپاتیت در بین افراد معتاد و انتقال آن به سایرین هشدار داد و گفت: این قبیل افراد در هنگام مصرف مواد مخدر قادر به زندگی صحیح نیستند و از خطراتی که متوجه خود و دیگران است، نیز اطلاعی ندارند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با اشاره به این مطلب که در صورت ادامه چنین سیکل معیوبی، باید منتظر بالا رفتن آمار بیماریهای عفونی ناشی از تماس های جنسی نادرست بود، اظهار داشت: اگر نخواهیم جوانان را از عوارض ناگوار مصرف مخدرهای صنعتی و سنتی آگاه کنیم، در آینده ای نه چندان دور جوانان 20 تا 30 ساله در معرض ابتلا به این بیماریها قرار خواهند گرفت.

وی، خروج از چرخه زندگی سالم را یکی دیگر از پیامدهای ناگوار مصرف مخدرها دانست.