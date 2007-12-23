سه هزار نفر از ورزشکاران ایلامی در رشته کوهنوردی فعالیت دارند

یونس حواسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته کوهنوردی در استان ایلام از جایگاه بالایی برخوردار، به طوری که سه هزار نفر از ورزشکاران سازمان یافته این استان را کوهنوردان تشکیل می دهند که نسبت به جمعیت استان خیلی خوب است.

وی عنوان کرد: هیئت کوهنوردی در استان ایلام به طور مداوم در حال فعالیت است و درصدد اضافه کردن هزار نفر ورزشکار دیگر به این رشته در استان است که تعداد ورزشکاران این رشته در استان به چهار هزار نفر برسد.

حواسیان اضافه کرد: در این راستا اقدامات مهم و موثری در تمام نقاط استان برای ساماندهی ورزشکارانی که به این رشته علاقه دارند، انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: بیش از نیمی از ورزشکاران کوهنورد این استان را بانوان تشکیل می دهند که این رشته در بین بانوان استان ایلام از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که هر هفته شاهد صعودهایی به ارتفاعات مختلف توسط بانوان این استان هستیم.

مسئول کوهنوردی استان ایلام در پایان به موفقیت های مختلف ورزشکاران کوهنورد این استان اعم از آقایان و بانوان در سطح کشور اشاره کرد و گفت: تعدادی از ورزشکاران عنوان هایی برتر را سطح کشور به دست آورده اند.