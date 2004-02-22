سردخانه نيشابور ظرفيت پذيرش اجساد را ندارد

رييس سازمان پزشكي قانوني نيشابور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" تا كنون 229 جسد معاينه شده است و از اين تعداد 20 جسد هنوز شناسايي نشده اند و حدود 45 دست و پا نيز در سردخانه مربوط به مفقودين وجود دارد."

دكتر مهران وكيلي با تكذيب خبري مبني بر تلنبار تكه هاي اجساد در قبرستان اين منطقه گفت:" در روزهاي اول و دوم حادثه تكه هاي اجساد به منظور شناسايي توسط خانواده ها در قبرستان گذاشته شده بود ولي از دو روز گذشته با كانكسهاي سيار اين تكه هاي اجساد به سردخانه منتقل شده است."

وي گفت : به دليل حجم كم ظرفيت سردخانه نيشابور، اجساد و تكه هاي بدن هاي كشته شدگان روي هم انباشته شده و براي شناسايي هريك مجبور به جابجايي متوالي اجساد هستيم كه اين مساله مشكلات زيادي پديد آورده است .