  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۲۳

رييس پزشكي قانوني نيشابور در گفتگو با "مهر":

سردخانه نيشابور ظرفيت پذيرش اجساد را ندارد

با توجه به اينكه تا كنون در منطقه نيشابور چنين فاجعه اي با اين حجم كشته وجود نداشته است، سردخانه اين منطقه كه تنها گنجايش 10 جسد را دارد با كمبود جا روبر شده و اجساد خارج از ظرفيت در صندوق ها گذاشته شده اند.

رييس سازمان پزشكي قانوني نيشابور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" تا كنون 229 جسد معاينه شده است و از اين تعداد 20 جسد هنوز شناسايي نشده اند و حدود 45 دست و پا نيز در سردخانه مربوط به مفقودين وجود دارد."

دكتر مهران وكيلي با تكذيب خبري مبني بر تلنبار تكه هاي اجساد در قبرستان اين منطقه گفت:" در روزهاي اول و دوم حادثه تكه هاي اجساد به منظور شناسايي توسط خانواده ها در قبرستان گذاشته شده بود ولي از دو روز گذشته با كانكسهاي سيار اين تكه هاي اجساد به سردخانه منتقل شده است."

وي گفت : به دليل حجم كم ظرفيت سردخانه نيشابور،  اجساد و تكه هاي بدن هاي كشته شدگان  روي هم انباشته شده و براي شناسايي هريك مجبور به جابجايي متوالي اجساد هستيم كه اين مساله مشكلات زيادي پديد آورده است .

 

کد مطلب 60960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها