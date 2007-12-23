مخالفت مجلس با برداشت از ذخیره ارزی برای رفع مظلومیت از بودجه بخش فرهنگی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دو فوریت طرح تقویت و توسعه بخش فرهنگ (رفع مظلومیت از بخش فرهنگ) به منظور تامین اعتبار مورد نیاز دستگاه های فرهنگی منطبق با قانون برنامه چهارم توسعه را بررسی و با یک فوریت و دو فوریت آن موافقت کردند.

طراحان این طرح در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در جهت حمایت و تقویت و توسعه بخش فرهنگی (رفع مظلومیت از بخش فرهنگ) و در جهت تحقق اهداف فرهنگی چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در حوزه فرهنگ با اولویت مناطق محروم و روستاها، این طرح را تقدیم مجلس کردند.

در این طرح که به امضاء 141 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، طراحان خواستار اختصاص مبلغ 12 هزار و نهصد و ده میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برای سال 1387 برای تامین نیازهای فرهنگی کشور با اولویت مناطق محروم و روستاها شده اند.

نمایندگان ابتدا دو فوریت این طرح را بررسی و با 50 رای موافق، 94 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر به دو فوریت آن رای ندادند.

سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد و با 68 رای موافق، 83 رای مخالفت، 15 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر یک فوریت آن نیز رای نیاورد و به این ترتیب به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در مخالف با دو فوریت این طرح گفت: این طرح تورم زا است و به هیچ وجه به مصلحت و نفع کشور نیست.

وی ضمن مغایر دانستن این طرح با قانون برنامه تصریح کرد: امروز مسئله تورم چیزی نیست که کسی بخواهد آن را پنهان و یا فرافکنی کند زیرا تورم یک واقعیت است و چنانچه برای آن فکر اساسی نشود ما چند ماه آینده باید روزهای سختی را در پیش داشته باشیم.

نماینده کرمان گفت: امروز 3-2 طرح به مجلس آمده که همگی تورم زا است اگر چه این طرح به پایان سال نمی رسد اما قطعا آثار تورمی خود را در جامعه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دوستان بر اساس یکسری آرزوها طرح ندهند ما هم می خواهیم کار فرهنگی انجام شود ولی مواردی که در این طرح آمده از نان شب واجب تر نیست.

عماد افروغ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: خطاب رهبر معظم انقلاب در مظلومیت بخش فرهنگی به این دولت این بود که بودجه و ردیف قابل توجهی را به بخش فرهنگی اختصاص دهند.

وی افزود: شنیده ها حاکی است که این اتفاق افتاده و 400 میلیارد تومان به بودجه فرهنگ اضافه شده است.

عضو کمسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: مشکل فرهنگ کمی نیست، بلکه کیفی است و مظلومیت فرهنگی در گرو جهان بینی، نگرش و یک برنامه فرهنگی عمیق است.

وی افزود: برداشت از حساب ذخیره ارزی نقدینگی را در جامعه افزایش و در نتیجه ایجاد تورم می کند چرا وقتی می خواهیم بودجه ای را تصویب کنیم پای مناطق روستایی را به میان می کشیم.

افروغ گفت: در شرایط کنونی تصویب این طرح و برداشت از حساب ذخیره ارزی باعث افزایش گرانی و تورم می شود و این مسئله متوجه نهادهای اخلاقی و فرهنگی است.

بنا بر این گزارش، موافقان این طرح نیز این طرح را در راستای تحقق منویات رهبری عنوان کردند و معتقد بودند در طی 28 سال پس از انقلاب بودجه بخش فرهنگی مورد بی توجهی قرار گرفته است.

موافقان این طرح معتقد بودند این طرح ضد تورمی است و گامی در جهت تحقق منویات رهبری است.