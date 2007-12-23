افزایش دستور کار مذاکرات ایران و آمریکا نیازمند زمان است

دکترعلیرضا داوری ، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا درباره دور جدید مذاکرات گفت : مذاکرات فی نفسه مثبت است هرچند مسائل و مشکلات بین ایران و آمریکا به قدری پیچیده است که مذاکرات انجام شده نمی تواند به سرعت از آن گره گشایی کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بعد از گزارش البرادعی و گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا، فشار آمریکایی ها کاهش پیدا کرد و فضا برای تحرک دیپلماتیک ایران باز شد ادامه داد : در صحنه عراق، این فرض مسلم وجود دارد که ایران و آمریکا، بدون یکدیگر نمی توانند امنیت عراق را تامین کنند و عراق به صورت نقطه مشترکی برای ایران و آمریکا و به صورت فلسفه اصلی گفتگوهای ایران و آمریکا درآمده است.

داوری تصریح کرد: آمریکایی ها خواسته یا ناخواسته به این نتیجه رسیده اند که باید نیروهایشان را در عراق کاهش دهند و حتی به مرور کاملا خارج کنند، به همین دلیل می خواهند زمان بخرند و زمینه را مساعد کنند ، این می تواند یکی از انگیزه های آمریکایی ها از مذاکره با ایران باشد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: نباید به اظهارات فرافکنانه برخی مقامات آمریکایی و لحن تند آنها و اتهام افکنی آنان به ایران، توجه کرد، آمریکایی ها به خوبی می دانند که ایران از ناامنی در عراق، سود نمی برد و اتهاماتی که می زنند، منشاء واقعی ندارد.