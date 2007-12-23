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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۸

موسوی در پاسخ به مهر:

بودجه 87 به زودی به مجلس می‌رود/ هرجا بگویند خدمت می‌کنم

بودجه 87 به زودی به مجلس می‌رود/ هرجا بگویند خدمت می‌کنم

حجت‌الاسلام سید احمد موسوی معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور گفت: به زودی لایحه‌ بودجه‌ 1387 از سوی دولت تقدیم مجلس می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید احمد موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر و سایر خبرنگاران درباره زمان ارائه لایحه بودجه‌ سال 1387 از سوی دولت به مجلس با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات، گفت: انشاءالله به ‌زودی تقدیم می‌شود و نمایندگان نیز فرصت رسیدگی به آن را پیدا می‌کنند.

معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور، همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره انتصاب وی به سفارت ایران در سوریه، بدون تائید یا تکذیب اخبار منتشره تصریح کرد: من سربازم و هر کجا بگوبند خدمت می کنم.

کد مطلب 609603

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