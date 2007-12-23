به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین فدایی نماینده تهران و دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که در خصوص ملاقات روز گذشته محمدباقر قالیباف، محسن رضایی و علی لاریجانی با آیت الله مهدوی کنی، با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: در این نشست شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان و جمعی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز حضور داشتند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تصمیم داریم از ظرفیت عناصر فعال اصولگرا بهره مند شویم و نقطه نظرات آنها را دریافت کرده و گزارشی از اقدامات خود ارائه دهیم.

فدایی روند موجود در جبهه متحد اصولگرایی را مورد حمایت روحانیت و عناصر فعال اصولگرا دانست و توضیح داد: با ابتکار آیت‌الله مهدوی کنی نشستی مشترک با چهره های شاخص اصولگرا برگزار شد تا نحوه حمایت و پشتیبانی فعالان سیاسی در جبهه طراحی شود.

نماینده جبهه متحد برای رایزنی با شخصیت های اصولگرا ادامه داد: از همه عناصر فعال اصولگرا خواسته شده تا ساز و کار حمایت خود از تصمیمات شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان را اعلام کنند.

او در پایان خاطر نشان کرد که فهرستی از شخصیت های برجسته اصولگرا در دستور کار است تا با آنها دیدار و مذاکره صورت گیرد.