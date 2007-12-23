37 دستگاه خودروی ون به ناوگان تاکسیرانی همدان افزوده شد

عباس مرادی در گفتگو به خبرنگار مهر در همدان افزود: تاکسی‌های جدید واگذار شده از نوع خطی بوده و در مسیرهای تعیین شده از سوی سازمان تاکسیرانی همدان فعالیت خواهند کرد.

مرادی گفت: این تاکسی‌ها در مسیرهای دانشگاه آزاد، کوی‌های مدنی، فرهنگیان و الوند به کار گرفته شده‌اند.

وی تصریح کرد: 90 درصد رانندگان خودروهای ون دارای کارت سوخت هستند و با مساعدت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به رانندگانی که هنوز موفق به دریافت کارت سوخت نشده‌اند، سوخت داده می‌شود.

مرادی ظرفیت مسافربری این تاکسی‌ها را حداکثر 11 نفر اعلام کرد و گفت: در آینده‌ای نزدیک 200 دستگاه دیگر از این خودروها به ناوگان تاکسی‌رانی اضافه خواهد شد.

وی ارزش تقریبی تاکسی‌های ون را 160 میلیون ریال برآورد کرد و ادامه داد: تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان پذیرش شده مبلغ یکصد میلیون ریال وام با پرداخت 5 درصد سود یارانه‌ای از سوی دولت است.