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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۳۸

پیکر پیشکسوت مفقود شده کوهنوردی پیدا شد

جسد علی محمد پور پیشکسوت کوهنوردی کشورمان پس از دو روز جستجو، بعدازظهر روز گذشته در ارتفاعات کلکچال پیدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد پور پیشکسوت 67 ساله کوهنوردی کشورمان که به تنهایی اقدام به صعود کرده بود صبح روز جمعه به دلیل حادثه ای در ارتفاعات کلکچال مفقود شد.

پیکر این پیشکسوت کوهنوردی کشورمان پس از دو روز با همکاری و تلاش نمایندگان هیئت کوهنوردی استان تهران و انجمن کوهنوردی در ارتفاعات کلکچال پیدا شد.  گروهی 30 نفره متشکل از کوهنوردان تهرانی و نیروهای امدادی هلال احمر امروز پیکر وی را به تهران انتقال دادند.

مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمدپور صبح روز سه شنبه از مقابل مجموعه شهید شیرودی برگزار می شود.

کد مطلب 609617

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