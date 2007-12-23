شجاعت رسانه ملی در تولید "ساعت شنی" قابل تقدیر است

محمد میرکیانی درباره مجموعه "ساعت شنی" به خبرنگار مهر گفت: "هر اثر هنری که به موضوعی واقعی میپردازد، به این معنی نیست که آن اتفاق حتماً در جامعه اتفاق افتاده باشد و بخشی از آن به تخیل نویسنده برمیگردد. مجموعه تلویزیونی "ساعت شنی" هم از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان نمونه اگر یک فیلم آمریکایی یک موضوع اجتماعی جامعه را به تصویر بکشد و بعد در این فیلم شاهد کشته شدن هزار نفر باشیم، یعنی این تعداد آدم کشته شدهاند؟"
مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه یک ادامه داد: "نگاه رسانه ملی در تولید آثار باید پیشگیرانه باشد و اطلاعات مخاطبان با دیدن یک اثر هنری بالا برود. به نظرم شجاعت اصحاب رسانه منجر به تولید چنین مجموعهای شده است. بنابراین مسئولان سیما باید تشویق شوند، چرا که جامعه به ثبات رسیده تا بتوان موضوعات اجتماعی را مطرح کرد و نباید ایجاد نگرانی کرد تا دیگر این نوع آثار متفاوت تولید نشود و مسئولان پشیمان شوند."
سردبیر سابق مجله سوره نوجوان خاطرنشان ساخت: "قبل از پخش مجموعه "ساعت شنی"، مجموعه تلویزیونی "مدار صفر درجه" از شبکه اول پخش شد. تولید و پخش این مجموعه هم کاری شجاعانه بود. طرح و موضوع مجموعه "ساعت شنی" بدیع است و تاثیری زیاد بر مخاطبان میگذارد. نباید نگران باشیم. در این مجموعه پرداخت شخصیتها خیلی خوب و ضرباهنگ کار تند است و مخاطب را خسته نمیکند."
میرکیانی با اشاره با استقبال زیاد مخاطبان از مجموعه "ساعت شنی" گفت: "تلفنهایی که به شبکه یک میشود نشان میدهد این مجموعه پرمخاطب است. به نظرم رسانه باید حرفهای عمیق در تولیدات فرهنگی هنری بزند و نباید مجموعههای خنثی تهیه کند، چرا که تاثیری بر مخاطب نخواهد داشت. هدف شبکه یک هم از تولید چنین مجموعهای پرداختن به مسائل تاملبرانگیز بوده است. مسئولان باید سعی کند با آثار خوب و متفاوت سطح سلیقه مخاطب را بالا ببرند و اطلاعاتی هم به مخاطب منتقل شود."
مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه یک در پایان گفت: "تصمیم اخیر شبکه یک برای پخش یکروز در میان مجموعههای تلویزیونی اگر بازتابی خوب در میان مخاطبان داشته باشد، ادامه مییابد و مجموعهها هفتهای سه روز روی آنتن میروند."
محمد میرکیانی سابقه عضویت در کمیته تعریف کتب درسی آموزش و پرورش، عضویت در گروه طرح و برنامه شرکت صبا و تالیف بیش از هفتاد کتاب را در کارنامه دارد. وی برنده کتاب سال هم شده و جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان امسال از این نویسنده کودک تقدیر کرد.
مجموعه تلویزیونی "ساعت شنی" به نویسندگی احمد رفیعزاده و کارگردانی بهرام بهرامیان با بازی داریوش ارجمند، رویا نونهالی، بیژن امکانیان، نسرین مقانلو، مهراوه شریفینیا، کمند امیرسلیمانی، برزو ارجمند، ژاله علو، پوریا پورسرخ و ... روزهای زوج روی آنتن شبکه یک میرود.
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