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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۱۱

رئیس جمهور :

مشترکات فراوان ایران و کرواسی زمینه گسترش روابط مستحکم است

مشترکات فراوان ایران و کرواسی زمینه گسترش روابط مستحکم است

رئیس جمهور زمینه های نزدیکی و دلبستگی میان دو ملت ایران و کرواسی را فراوان دانست و گفت: در بین دو کشور نیز تاریخ و فرهنگ مشترک وجود دارد که می تواند بستر بسیار خوبی برای پایه گذاری روابط مستحکم و گسترده دوجانبه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز به هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید کرواسی در تهران، با اشاره به زمینه های فراوان همکاری ایران و کرواسی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با کرواسی ندارد و می‌توانیم روابط خود را مستقل از دیگران توسعه دهیم.

رئیس جمهور همچنین آمادگی کشورمان برای توسعه بیش از پیش همکاری ها با کرواسی از جمله در زمینه های دانش ، تکنولوژی ، انرژی ، صنعت، کشاورزی و تجارت اعلام کرد.

«اساد پروحیچ»، سفیر جدید کرواسی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط دوجانبه، اراده سیاسی کشور متبوعش را تعمیق هر چه بیشتر روابط با ایران دانست.

سفیر جدید کرواسی با بیان اینکه در روابط سیاسی دو کشور هیچ نقطه منفی وجود ندارد، اظهار داشت: ظرفیت و امکانات زیادی برای ارتقای همکاری ها در زمینه های مختلف وجود دارد که باید از آن برای توسعه روابط دوجانبه به کار گرفت. 

کد مطلب 609624

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