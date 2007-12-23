محمدیان درگذشت دانشجویان دامغانی در سانحه رانندگی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدیان در نامه ای به دکتر حقیقی اصل رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان عنوان کرد: با اندوه فراوان خبر تلخ عروج غم انگیز تعدادی از فرزندان عزیز آن دانشگاه را زمانی دریافت کردم که فضای دانشگاه ها معطر به عطر نیایش عرفه است. از دست دادن این عزیزان برای اینجانب و همه اصحاب دانشگاه خسرانی است جبران ناپذیر.

خداوند پاداش خوبیهای این عزیزان را امروز که بیش از گذشته به آن نیازمندند با فضل و کرم خویش به آنها عطا فرماید و ایشان را در جوار رحمت و مغفرت خویش جای دهد.

این ضایعه غم انگیز را به خانواده های عزادار این عزیزان به حضرتعالی، اساتید محترم و دانشجویان معزز آن دانشگاه تسلیت و تعزیت می گویم.

از خداوند متعال علو درجات، مغفرت و رحمت واسعه اش را برای ارواح مطهر ایشان مسئلت دارم.