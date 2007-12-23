27 کشور به دوسالانه عکس جهان اسلام آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دوسالانه عکس جهان اسلام صبح امروز یکشنبه دوم دی در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد و سیدعباس میرهاشمی دبیر دوسالانه گفت: "فرهنگستان هنر در راستای برنامه های هنری و پژوهشی خود پیرامون هنر معاصر جهان اسلام این دوسالانه را برای اولین بار و به صورت بین المللی برگزار می کند."

وی افزود: "ابتدا شورای سیاستگذاری با مدیریت سعید صادقی ایجاد و موضوع دوسالانه با محوریت خانواده طراحی شد. اعضا هیئت انتخاب متشکل از بهمن جلالی، فرهاد سلیمانی، سعید صادقی، ساعد نیک ذات و فرزاد هاشمی هستند. اعضا هیئت داوران نیز شامل این پنج داور به علاوه جیمز نچوی و شهید العلم از بنگلادش هستند و نفر سوم به زودی معرفی می‌شود."

دبیر دوسالانه بین‌المللی عکس جهان اسلام درباره اهداف این دوسالانه گفت: "از اهداف ما شناسایی و ارائه ویژگی فضاهای اسلامی، تقویت زمینه ارتباط و تبادل تجربه‌های هنری میان هنرمندان جهان اسلام، توجه به تجربه‌های هنری عکاسان جوان جوامع اسلامی، بررسی هویت فرهنگی و معنوی در جوامع اسلامی و معرفی عکاسان معاصر فعال در حوزه جهان اسلام است."

میرهاشمی در ادامه تاکید کرد: "به درخواست عکاسان مهلت ارسال آثار تا 10 دی ماه تمدید شد. عکس‌های ارسالی به دوسالانه مربوط به شش هفت سال اخیر است. تاکید ما همخوانی عکس‌ها با شاخص‌هایی چون زندگی روزمره، آئین و سنن، مقاومت و پدیده‌های اجتماعی و فرهنگ خانواده است و مسلمان بودن عکاس مهم نیست، بلکه موضوع عکاسی بیشتر اهمیت دارد."

اکرم پوراکی، مدیر بین‌الملل دوسالانه عکس جهان اسلام، در ادامه نشست گفت: "فراخوان این دوسالانه را به انجمن‌های عکاسی سراسر جهان، 71 سفارت خارجی، 47 رایزنی سفارت ایران، آژانس‌های عکاسی معتبر و دانشگاههای دنیا ارسال کرده یا با اکثر آنها تماس گرفته ایم."

وی افزود: "نتیجه این اطلاع‌رسانی تا اول دی ماه در بخش خارجی 97 عکاس با 820 اثر از 27 کشور دنیا همچون ایتالیا، آمریکا، استرالیا، بنگلادش، تایوان، ترکیه، سنگاپور، عراق، لبنان، مصر، نروژ، هند و ... بوده است که پیش‌بینی می‌کنیم این تعداد به دو هزار عکس از 36 کشور برسد."

مهدی یار، دبیر اجرایی دوسالانه نیز در ادامه گفت: "در بخش اطلاع رسانی ما به انجمن‌ها، مجلات و 150 عکاس فراخوان ارسال کردیم تا دیروز 270 عکاس در بخش داخلی دو هزار و 100 قطعه عکس ارسال کرده اند." داریوش عسگری، مشاور دوسالانه عکس جهان اسلام نیز در پایان موضوع این دوسالانه را تشریح کرد.

دوسالانه عکس جهان اسلام پس از داوری آثار به سه نفر ممتاز در بخش مجموعه عکس هر کدام 20 سکه بهار آزادی، به سه برگزیده مجموعه عکس هر کدام 10 سکه و به پنج تک‌عکس برگزیده هر کدام هشت سکه اهدا خواهد کرد.