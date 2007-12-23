بالاک از لمن به عنوان دروازه بان نخست آلمان یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دروازه بان 38 ساله آرسنال چندی است جای خود را به مانوئل آلمونیا داده و حضور نیافتن او در بازی نگرانی هایی را نزد اهالی فوتبال آلمان به وجود آورده است. این در حالی است که آلمان یکی از بخت های قهرمانی در این دوره از رقابت ها به شمار می آید.

بالاک، بازیکن 31 ساله تیم فوتبال چلسی، اعتقاد دارد لمن باید دروازه بان نخست تیم یواخیم لو باشد. وی گفت: برای من در خصوص اینکه چه کسی باید درون دروازه آلمان بایستد جای بحث وجود ندارد. ینس با فاصله بسیار نسبت به دیگر دروازه بانان، بهترین است. من به قدرت روحی و آمادگی بالای بدنی اش ایمان دارم. به نظر من بازی نکردن او برای آرسنال نمی تواند دلیلی باشد برای اینکه درون دروازه تیم ملی آلمان قرار نگیرد.

بالاک افزود: ینس 38 ساله است و طی این سال ها به میزان بسیاری تجربه اندوزی داشته است. من همواره می شنوم که تیم آلمان قدرت زیادی در قسمت عقب زمین، از حیث دروازه بان دارد با این حساب باید پرسید کدام بازیکن می تواند بدون قید و شرط، خود را به عنوان بازیکن شماره یک آلمان معرفی کند؟ کدام بازیکن می تواند این میزان فشار را برای مدت بسیاری تحمل کند؟