پرسپولیس "عزیز دردانه" مسئولان است / برای اثبات خودمان آنها را شکست می دهیم

کاظم اولیایی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما با توجه به اینکه تیم نوپایی هستیم برای فصل اول فعالیت خود برنامه های مان را معطوف به موفقیت در لیگ برتر کرده بودیم و برنامه ای برای جام حذفی نداشتیم و حضورمان در این رقابت ها تنها بر حسب تکلیف بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه جام حذفی را با پیروزی آغاز کرده ایم و برحسب قرعه در دومین دیدار خود به مصاف پرسپولیس خواهیم رفت، تیمی که از پرطرفدار ترین تیم های کشور است و تقابل با آن فرصتی مناسب برای بازیکنان ماست تا قابلیت های خود را نشان دهند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در خصوص شرایط تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پرسپولیس تیمی است که در بین تیم های لیگ برتری بیشترین حمایت را از جانب مسئولان دارد. چه از طرف شهرداری تهران، سازمان تربیت بدنی و باقی مسئولان کشور به نوعی این تیم را تحت حمایت خود دارند. با این شرایط می توان پرسپولیس را تیم عزیزدردانه مسئولان خواند که پشتیبانی جدی آنها همیشه به دنبال این تیم است.

وی در پاسخ به این پرسش که " آیا پاس توانایی شکست پرسپولیس را دارد؟" ، گفت: نمی دانم این مسئله را در زمین مسابقه نشان خواهیم داد. اما واقعیت این است که پرسپولیس تیم بزرگی است که با حمایت های که می شود توانسته در فصل جاری نتایج خوبی کسب کند. ما می توانیم با برتری مقابل این تیم مسئولان ورزش کشور را متوجه تیم هایی چون پاس همدان کنیم تا حمایت خود را بین تیم های تقسیم کنند.

اولیایی با اشاره به اینکه شکست پرسپولیس توسط پاس همدان می تواند یک پیام برای مسئولان سازمان تربیت بدنی باشد، افزود: محتوای این پیام توجه بیشتر به همه تیم هاست. اینکه تیمی چون پاس هم باید به همان اندازه که پرسپولیس مورد حمایت قرار می گیرد پشتیبانی شود.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با اشاره به اینکه پاسی ها از فرصت پیش آمده برای تقابل با پرسپولیس به نحو مطلوبی بهره خواهند برد، افزود: اینکه ما بیشترین تلاش خود را برای برتری مقابل پرسپولیس به کار می بندیم امری بدیهی است، زیرا این تیم را رقیبی قدرتمند می دانیم و سعی داریم مقابل چنین تیم توانمندی عرض اندام کنیم. شک ندارم که فردا نیز بازیکنان پاس همدان با بیشترین ظرفیت خود از نظر روحی و روانی مهیای دیدار با پرسپولیس می شوند و نتیجه ای ایده ال کسب خواهند کرد.

وی پیرامون مشکلاتی که طی روزهای اخیر برای برگزاری تمرینات این تیم به وجود آمده بود، گفت: تمام مشکلات ما مربوط می شد به یخ زدگی زمین تمرین که به اشتباه با مسائل دیگر آمیخته و با بزرگنمایی افرادی که از موفقیت باشگاه پاس نارحت هستند به نوعی دیگربیان شد.

اولیایی با ابراز رضایت از عملکرد تیم فوتبال پاس همدان در نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر، گفت: در برنامه ای که ابتدای فصل برای خود ترسیم کردیم، این جایگاهی که امروز در اختیار داریم را برای خود مکانی ایده ال در جدول رده بندی پیش بینی کرده بودیم که خوشبختانه درپایان نیم فصل بدان دست یافتیم. با جمیع جهات فکر می کنیم پاس همدان نیم فصل خوبی را پشت سر گذاشت.