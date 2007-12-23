لایحه واگذاری سهام به صادر کنندگان تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی کشورمان و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفت: کلیات این طرح در هیئت دولت تصویب شد و در قالب لایحه ای برای تصمیم گیری توسط نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارسال شدذ که پس از تصویب مجلس به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران،غضنفری افزود: پرداخت جوایز معوقه صادر کنندگان و نیز به روز شدن اعطای جوایز صادراتی از محل سهام اصل 44 قانون اساسی ، راهکار مناسبی برای تسریع در روند صادرات غیر نفتی کشور است.

وی افزود: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی ، سهام کارخانه ها و شرکتهای دولتی از محل اصل 44 قانون اساسی توسط شرکتی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده، به نام صادر کننده که در سالهای گذشته جوایز صادراتی خود را دریافت نکرده است، صادر می شود.

وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران برای تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، پرونده صادر کنندگانی را که جوایز صادراتی سالهای گذشته به آنان پرداخت نشده بررسی و به اتاق بازرگانی معرفی می نماید تا این جوایز به صورت سهام از محل اصل 44 قانون اساسی به آنان اعطا شود.