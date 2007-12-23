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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۱

مجلس 120 میلیارد تومان برای انسداد مرزها و تقویت امنیت استان‌ها اختصاص داد

مجلس 120 میلیارد تومان برای انسداد مرزها و تقویت امنیت استان‌ها اختصاص داد

مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت را مکلف کرد مبلغ 120 میلیارد تومان برای احداث جاده های مرزی، انسداد مرزها و تقویت امنیت استانها در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ، کلیات و جزئیات لایحه یک فوریتی اصلاح بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور را بررسی و تصویب نهایی کردند.

نمایندگان مجلس با 123 رای موافق، 40 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

با اصلاح بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 کل کشور یک جزء این بند الحاق گردید.

بر اساس این الحاقیه، وزارت نفت مکلف شد 120 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای احداث جاده های مرزی و ابنیه فنی، استحکام و انسداد مرزها، تقویت امنیت استانها، تقویت وتوسعه زیر ساختهای دولت الکترونیک و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تامین و در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

بر این اساس اعتبار مذکور به صورت هزینه ای و تملک دارایی قابل هزینه می باشد.

کد مطلب 609635

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