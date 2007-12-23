موفقیت های اخیر ورزش بی نظیر بوده است / با 50 ورزشکار در المپیک پکن حاضر می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین جلسه کیومرث هاشمی، معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای به ارائه گزارشی در مورد پیشبرد اهداف ورزش کشور در این حوزه پرداخت و گفت: با توجه به اینکه سال آینده بازیهای المپیک را پیش روی داریم طبق برنامه ریزی صورت گرفته سهمیههای خوبی در 10 رشته ورزشی کسب کردهایم که نکته جالب توجه اینکه در چهار رشته ورزشی برای نخستین بار ورزش ایران به این مهم دست یافته است.
وی با بیان این مطلب که ورزش ایران در بازیهای المپیک آتن با 36 ورزشکار حضور داشت، افزود: انتظار داریم که در المپیک پکن با 50 ورزشکار حضور داشته باشیم، حضوری که توام با کسب مدالهای رنگین باشد.
هاشمی یادآورشد: تیم ملی بسکتبال برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی به المپیک راه یافت .این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار است که یک رشته تیمی ایران جواز حضور در بازیهای المپیک را کسب میکند.
هاشمی کسب یک سهمیه در تیراندازی با کمان، چهار سهمیه در دوومیدانی، یک سهمیه در تنیس روی میز، کسب سهمیه در رشتههای جودو، کشتی، بوکس، تکواندو و دوچرخه سواری را از جمله موفقیتهای اخیر ورزش عنوان کرد و گفت: در تکواندوی بانوان، تنیس روی میز، تیراندازی با کمان، بسکتبال و دوچرخه سواری موفقیتهای اخیر کم نظیر و حتی بی نظیر بوده است.
رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای در ادامه به تشریح دلایل شکل گیری شورای ورزش قهرمانی و حرفهای پرداخت و اظهار داشت: پس از اینکه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش در زمان مهندس مهرعلیزاده تصویب شد در دوره کنونی یک گروه بازنگری تشکیل و قرار بر این شد که ورزش قهرمانی و حرفهای ادغام و بر این اساس آیین نامه این شورا تصویب شود.
هاشمی ادامه داد: نفس به وجود آمدن شورای ورزش قهرمانی و حرفهای این است که مجموعه دستگاههای مرتبط با ورزش قهرمانی، برنامههای خود را در شورا تصویب کنند. در واقع شورا نقش سیاستگزار را در این بین ایفا خواهد کرد.
براساس این گزارش، در ادامه جلسه آیین نامه تشکیل شورای ورزش قهرمانی و حرفهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از پارهای اصلاحات به تصویب اعضا رسید.
علی رغبتی مدیرکل دفتر نظارت و برنامه ریزی ورزش قهرمانی و حرفهای در ادامه جلسه با توجه به سرفصلهای کلان برنامههای تعریف شده مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای در پیش بینی، برنامه ریزی و اجرای راهبردهای منتهی به موفقیت کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی آینده 2010 گوانجو، گزارش مبسوطی مبتنی بر محورهای اهداف، تبیین نکات کلیدی، پیشبرد برنامههای عملیاتی و پیش بینی برآورد مدال آوری در رویکردهای توسعهای ارائه کرد.
رغبتی ساخت و ساز اماکن ورزشی تخصصی، به کارگیری مربیان خارجی زبده، بالا بردن سطح دانش مربیان، تخصیص اعتبارات، توجه به لیگ ها و باشگاهها، ورود بخش خصوصی، اجرای طرح استعدادیابی و ارزیابی و پایش را عواملی عنوان کرد که برای دست یابی به جایگاه چهارم در بازیهای آسیایی گوانجو نقش اصلی را ایفا خواهند کرد.
رئیس سازمان تربیت بدنی ( رئیس شورا) رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی ( دبیرشورا)، معاون ذیربط وزیرآموزش و پرورش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، معاون برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور، معاون ذیربط وزیر اموراقتصاد و دارایی، معاون ذیربط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، چهارنفر ازروسای فدراسیونهای ورزشی، دبیرکل کمیته ملی المپیک، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، سه نفر از مدیران باشگاهها با معرفی کانون، مدیرکل دفترملی مدیریت و توسعه ورزش کشور، معاون ذیربط وزیر کار و امور اجتماعی، معاون ذیربط نیروهای مسلح، مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان و نماینده صدا و سیما اعضای شورای ورزش قهرمانی و حرفهای هستند.
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