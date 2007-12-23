85 درصد جمعیت مازندران با سواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی امینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: 10 هزار و 731 نفر از جمعیت شش تا نه سال مازندران بی سواد هستند.

وی خاطر نشان کرد: هزار و 868 نفر در سنین 10 تا 14، سه هزار و 537 نفر در سنین 15 تا 20 سال، چهار هزار و 756 نفر در سنین 21 تا 24 سال، پنج هزار و 676 نفر در سنین 25 تا 29 سال و 26 هزار و 568 نفر در سنین زیر 30 سال در استان بی سواد هستند.

مدیر نهضت سوادآموزی مازندران با اشاره به اینکه 92/3 درصد جمعیت 10 تا 29 سال مازندران بی سواد هستند، تصریح کرد: 58/6 درصد جمعیت زیر 49 سال استان را بی سوادان تشکیل می دهند.

امینی با بیان اینکه قائم شهر با 22/88 درصد بیشترین و نکاء با 54/81 درصد کمترین درصد با سواد استان را تشکیل می دهند یادآورشد: بابل با 72 هزار و 543 نفر بیشترین و رامسر با 9 هزار و 452 نفر کمترین جمعیت بی سواد استان را شامل می شود.

این مسئول با اعلام این مهم که در هفته نهضت سوادآموزی جشن شکرگزاری پایان بی سوادی در 500 روستای مازندران برگزار می شود تعداد روستاهای با سواد استان را هزار روستا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه چهارم توسعه تمامی افراد سنین 10 تا 29 ساله مازندران با سواد می شوند گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه در سنین 10 تا 49 سال بی سواد در استان نداریم.

مدیر نهضت سوادآموزی مازندران در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به برنامه های هفته نهضت سوادآموزی در استان از برگزاری جشن پایان بیسوادی در شهرستان های سوادکوه، جویبار، رامسر و نوشهر خبر داد.