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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۰۳

نفتی های عراق به ایران می آیند

نفتی های عراق به ایران می آیند

با حضور یک هیئت 30 نفری از مسئولان و بازرگانان وزارت نفت شمال و جنوب عراق فرصتهای سرمایه گذاری در بخش بازسازی زیر ساختهای صنعت نفت عراق به شرکتهای ایرانی معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالح علوان رئیس هیئت اعزامی وزارت نفت عراق به کشورمان گفت: طی برنامه ریزی انجام شده هیئت عراقی در ابتدای سفر به ایران از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در بخش نیروگاهی - پالایشگاه - صنایع پتروشیمی - صنایع پایین دستی و بالا دستی خطوط انتقال و تجهیزات ساختمانی حوزه نفت و پالایشگاه در شهرهای مختلف بازدید خواهند کرد و سپس با حضور درنمایشگاهی که به همین منظور در تهران پیش بینی شده است، به بحث و تبادل نظر با کارشناسان و صاحبان این فن در ایران خواهند پرداخت.

علوان اضافه کرد: در این هیئت 30 نفره که از مناطق جنوب وکردستان عراق مسئولین و تصمیم گیران و مشاوران حوزه نفت حضور دارند فرصتی خواهد بود که بتوان با تعدادی از شرکتهای ایرانی آشنا شویم و نسبت به عقد قرار داد با شناخت توانایی های شرکتهای ایرانی آشنایی به روز و کامل داشته باشیم .

وی از این سفر به عنوان یک فرصت خوب درایجاد ارتباط مابین شرکتهای نفتی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق یاد کرد و گفت: طی 7 روز اقامت در ایران امیدواریم بتوانیم با توانمندیهای کشور ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بیشتر آشنا شویم و اطلاعات خوب ودر خور توجهی کسب نماییم.

هیئت عراقی 7 تا 14 دی ماه در ایران حضور خواهند داشت و این سفر به دعوت اتاق مشترک بازرگانی ایران وعراق انجام شده است.

 

کد مطلب 609640

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