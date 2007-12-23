نفتی های عراق به ایران می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالح علوان رئیس هیئت اعزامی وزارت نفت عراق به کشورمان گفت: طی برنامه ریزی انجام شده هیئت عراقی در ابتدای سفر به ایران از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در بخش نیروگاهی - پالایشگاه - صنایع پتروشیمی - صنایع پایین دستی و بالا دستی خطوط انتقال و تجهیزات ساختمانی حوزه نفت و پالایشگاه در شهرهای مختلف بازدید خواهند کرد و سپس با حضور درنمایشگاهی که به همین منظور در تهران پیش بینی شده است، به بحث و تبادل نظر با کارشناسان و صاحبان این فن در ایران خواهند پرداخت.

علوان اضافه کرد: در این هیئت 30 نفره که از مناطق جنوب وکردستان عراق مسئولین و تصمیم گیران و مشاوران حوزه نفت حضور دارند فرصتی خواهد بود که بتوان با تعدادی از شرکتهای ایرانی آشنا شویم و نسبت به عقد قرار داد با شناخت توانایی های شرکتهای ایرانی آشنایی به روز و کامل داشته باشیم .

وی از این سفر به عنوان یک فرصت خوب درایجاد ارتباط مابین شرکتهای نفتی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق یاد کرد و گفت: طی 7 روز اقامت در ایران امیدواریم بتوانیم با توانمندیهای کشور ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بیشتر آشنا شویم و اطلاعات خوب ودر خور توجهی کسب نماییم.

هیئت عراقی 7 تا 14 دی ماه در ایران حضور خواهند داشت و این سفر به دعوت اتاق مشترک بازرگانی ایران وعراق انجام شده است.