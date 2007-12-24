این کارگردان تئاتر درباره چند تجربه اخیر نمایشهای مذهبی خود به خبرنگار مهر گفت: "خود من همه ژانرهای تئاتری را دوست دارم و دغدغهام این است که در تمام آنها تجربه داشته باشم. البته یک دغدغه من هم مذهب است و دوست دارم در این زمینه کار کنم، ولی دوست ندارم به صورت خاص فقط در یک ژانر تئاتری باشم."
آتشانی خاطرنشان ساخت: "یکی از دغدغه های کارگردان انتخاب اثر است. متأسفانه شرایط به گونه ای نیست که بتوان به راحتی عرصههای مختلف را تجربه کرد. من هنوز این دغدغه را دارم که حرفهای باشم و دیگر برای اجرای یک تئاتر از این سالن به سالنی دیگر در رفت و آمد نباشم تا بعد از گذشت چند ماه آیا بتوانم آن را اجرا کنم یا نه."
وی در باره نمایش "خنجرهها" گفت: "داستان نمایش که در آن خودم به همراه فرهاد بشارتی و محمد هراتی بازی دارم به دغدغه یک تعزیهخوان که همیشه اولیاخوان بوده میپردازد. وی دچار مشکلات شدید مالی میشود که عامل آنها برادر همسرش بوده که خود در مراسم تعزیه اشقیاخوان است. در این میان تقابلی بین تعزیهخوان و عقایدش پیش میآید."
آتشانی با بیان اینکه شیوه اجرای نمایش واقعگرایانه است، افزود: "همه دغدغه من در نمایش "خنجرهها" روی بازیگر و توان اوست. تماشاگر نیز گاهی مانند یک قاضی و گاه مانند یک همراه در طول نمایش پا به پای شخصیت اول نمایش اتفاقات را پشت سر میگذارد. در زمینه موسیقی نیز تلفیق موسیقی تعزیه و موسیقی سنتی ایرانی را داریم که کاری جدید در این زمینه خواهد بود."
آتشانی پیش از این کارگردانی نمایشهایی نظیر "خسیس" مولیر را بر عهده داشت که سال 84 در خانه نمایش روی صحنه رفت. وی در دورههای گذشته همایش آئینهای عاشورایی و جشنواره تئاتر رضوی نیز نمایشهایی را به اجرا درآورده است.
نظر شما