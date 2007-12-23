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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۰۶

اجرای دستورالعملهای بهداشتی پرورش میگو اجباری شد

اجرای دستورالعملهای بهداشتی پرورش میگو اجباری شد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: به منظور تداوم صادرات میگوی پرورشی ایران به اتحادیه اروپا رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مزارع میگو اجباری شده است.

مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگارمهردررابطه با صادرات مجدد میگوی پرورشی به اتحادیه اروپا گفت: دستورالعملهای بهداشتی سازمان دامپزشکی به منظورصادرات میگوی پرورشی به اتحادیه اروپا باید از سوی تولیدکنندگان و پرورش دهندگان میگو درمزارع اجرا شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهارداشت: دستورالعملهای بهداشتی بعد ازرفع ممنوعیت صادرات میگو به اتحادیه اروپا ازسوی سازمان وضع نشده و کلیه پرورش دهندگان ملزم به اجرای آن هستند زیرا عدم اجرای این دستورالعملها مانع صادرات مجدد خواهد شد.

وی عنوان کرد: پرورش دام، طیورو آبزیان باید تحت شرایط بهداشتی صورت گیرد درغیر این صورت برای صادرات تولیدات دچارمشکل خواهیم شد لذا رعایت دستورالعملهای بهداشتی اجباری اعلام شده است.

نوروزی افزود: پرورش و تولید میگو درتمام نقاط دنیا طبق دستورالعملهای بهداشتی صورت می گیرد و اجرای آن در ایران نیز از ابتدا وجود داشته است.

این در حالی است که مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر دستورالعملهای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور را مانع صادرات مجدد میگوی پرورشی به اتحادیه اروپا عنوان کرده است. 

کد مطلب 609642

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