اجرای دستورالعملهای بهداشتی پرورش میگو اجباری شد

مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگارمهردررابطه با صادرات مجدد میگوی پرورشی به اتحادیه اروپا گفت: دستورالعملهای بهداشتی سازمان دامپزشکی به منظورصادرات میگوی پرورشی به اتحادیه اروپا باید از سوی تولیدکنندگان و پرورش دهندگان میگو درمزارع اجرا شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهارداشت: دستورالعملهای بهداشتی بعد ازرفع ممنوعیت صادرات میگو به اتحادیه اروپا ازسوی سازمان وضع نشده و کلیه پرورش دهندگان ملزم به اجرای آن هستند زیرا عدم اجرای این دستورالعملها مانع صادرات مجدد خواهد شد.

وی عنوان کرد: پرورش دام، طیورو آبزیان باید تحت شرایط بهداشتی صورت گیرد درغیر این صورت برای صادرات تولیدات دچارمشکل خواهیم شد لذا رعایت دستورالعملهای بهداشتی اجباری اعلام شده است.

نوروزی افزود: پرورش و تولید میگو درتمام نقاط دنیا طبق دستورالعملهای بهداشتی صورت می گیرد و اجرای آن در ایران نیز از ابتدا وجود داشته است.

این در حالی است که مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر دستورالعملهای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور را مانع صادرات مجدد میگوی پرورشی به اتحادیه اروپا عنوان کرده است.

