تولید 10 هزار تن گوشت مرغ در شهرستان خوی

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، غلامحسین مختاری ظهر امروز در نشستی خبری گفت: این میزان گوشت در 90 مرغداری گوشتی فعال با ظرفیت یک میلیون و 30 هزار قطعه مرغ تولید شده است.

وی با اعلام اینکه تولید گوشت مرغ در شهرستان خوی که یکی از قطبهای تولید گوشت سفید در شمالغرب کشور است 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد، گفت : 60 درصد از گوشت مرغ تولید شده در این شهرستان به استانهای همجوار آذربایجان غربی صادر می شود.

مختاری ادامه داد: برای تکمیل، تجهیز و نوسازی مرغداریهای خوی امسال 48 میلیارد ریال تسهیلات درنظر گرفته شده است.

وی یادآورشد: در بخش پرورش مرغ شهرستان خوی بیش از 600 نفر به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند.