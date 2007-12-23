معرفی صدرنشین رقابت های لیگ برتر مردان

به گزارش خبرنگار مهر، در دور شانزدهم رقابت های لیگ برتر شطرنج مردان کشور راه آهن و هلال احمر با نتیجه 5/2 مقابل دانشگاه آزاد و خراسان رضوی به برتری دست یافتند. ذغال سنگ کرمان و تاید واتر با نتیجه 4 بر صفر مغلوب صنعت نفت آبادان و هیئت شطرنج تهران شدند. بدین ترتیب درپایان هفته ششم مسابقات لیگ برتر شطرنج مردان کشور (جام اندیشمندان) تیم صنعت نفت آبادان با 5/44 امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم های راه آهن و دانشگاه آزاد تهران به ترتیب با 5/42 و 41 امتیاز رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

پارس خودرو صدرنشین لیگ دسته دوم شطرنج تهران شد

در دومین هفته از رقابت های شطرنج لیگ دسته دوم شطرنج استان تهران که با شرکت 13 تیم در محل فدراسیون شطرنج جریان دارد تیم های هیئت شهرری و پارس خودرو با نتیجه 5/3 بر 5/0 برابر یاس سپید و آرمان به برتری دست یافتند. دانشگاه خواجه نصیر، هیئت استان تهران و شهمات با نتیجه 5/1 بر 5/2 مغلوب فدک، مدرسه شطرنج استان تهران و شاهین شدند. تیم شکوفه نیز با نتیجه 3 بریک بر پاسارگاد غلبه کرد. بدین ترتیب تیم پارس خوردو با 5/7 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. تیم های شاهین، شکوفه و هیئت استان تهران نیز با 7، 5 و 5/4 امتیاز صاحب رده های دوم تا چهارم شدند.