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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۳

دادگاه روزنامه اعتماد برگزار شد

جلسه رسیدگی به اتهامات الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه "اعتماد" صبح امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی شهرابی فراهانی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

 نعمت احمدی، وکیل مدافع حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب، اتهامات موکلش را "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" دایر بر شکایت شرکت سازه‌گستران مروارید و معاون سازمان سنجش عنوان کرد و گفت: این پرونده پیشتر در شعبه مزبور مطرح اما با ایرادات ما نسبت به پرونده برای بررسی مجدد به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد که این دادسرا نیز پس از رفع نقص پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد.

وی افزود: در این جلسه کیفرخواست صادره علیه موکلم از سوی نماینده دادستان قرائت شد و سپس ما به دفاع از اتهامات انتسابی پرداختیم.

احمدی تصریح کرد: در این پرونده وکیل شرکت مزبور طی لایحه ای رضایت مدیرعامل شرکت را اعلام داشت. در مورد شکایت سازمان سنجش نیز در دادگاه توضیح دادیم که این شکایت هیچ ارتباطی به این سازمان ندارد، بلکه مخاطب آن دانشگاه آزاد اسلامی است.

وکیل روزنامه اعتماد در پایان خاطرنشان کرد: بنده در این جلسه صدور حکم برائت از سوی دادگاه برای موکلم را خواستار شدم.

کد مطلب 609654

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