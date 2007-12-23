به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالج امپریال لندن و لابراتوار بیولوژی مولکولی در رم که نتایج تحقیقات خود را در مجله Journal of Cell Biology منتشر کرده اند، یک پروتئین "کلسی نورین" را با عنوان CnA-beta1 کشف کرده اند که به طور طبیعی در سلولهای بنیادی ماهیچه ای فعال می شود. سلولهای بنیادی ماهیچه به حفظ حالت عضلات کمک می کنند.

فعالیت "کلسی نورین" در موشهای آزمایشگاهی موجب افزایش مقاومت ماهیچه های آنها در مقابل جراحات و آتروفی عضلانی (تحلیل عضلانی) می شود و همچنین در ترمیم آسیبهای وارده به ماهیچه ها بسیارموثر است.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "به علاوه، میزان بالای کلسی نورین می تواند شکل گیری "بافت سیکاتریتال" در سطح ماهیچه های تخریب شده را کاهش دهد و جذب دوباره التهابی را آغاز کرده و سلولهای ماهیچه ای آتروفی شده را محافظت کند."

این محققان همچنین یک سیگنال مولکولی مهم را برای فعال کردن این مکانیزم کشف کردند که ترمیم سریع برای پاسخ به صدمات ماهیچه ای کوچک را تضمین می کند.

در ماهیچه ها سلولهایی با عنوان "سلولهای ماهواره ای" وجود دارند که به رشته های جدید ماهیچه ای منتقل می شوند و یک نوع خاص "کلسی نورین" که در سلولهای ماهواره ای فعال می شوند و فرایند بازسازی ماهیچه ای را تحریک می کنند توسط این سیگنال عمل می کنند.

این دانشمندان با ایجاد موشهای اصلاح ژنتیکی شده ای که میزان زیادی "کلسی نورین" تولید می کردند نشان دادند که امکان ترمیم و افزایش مقاومت ماهیچه های آتروفی و آسیب دیده با پروتئین کلسی نورین CnA-beta1 وجود دارد.