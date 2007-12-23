تصویب طرح پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس / تصویب ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی بالینی در دکتری تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید امیر محسن ضیایی امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس از سوی شورای گسترش وزارت بهداشت برای 3 دوره به دانشگاه علوم پزشکی تهران اعطا شده است که مرحله اول پذیرش در بهمن ماه انجام می گیرد.

ضیایی گفت: این دوره آموزشی در پایان هر سال از سوی وزارت بهداشت بازنگری می شود. بر اساس آئین نامه اجرایی این دوره آموزشی پذیرش از کارشناسی رشته های مصوب وزارت بهداشت انجام می گیرد.

شرط ورود دانشجویان لیسانس به دوره پزشکی : پذیرش در آزمون کتبی و شفاهی، دارا بودن نمره 18 برای معدل کل دیپلم، دارا بودن معدل 16 در دوره کارشناسی و حداکثر سن 25 سال

وی یاد آور شد: بر اساس آئین نامه، شرط ورود به این دوره آموزشی پذیرش در آزمون کتبی و شفاهی، دارا بودن نمره 18 برای معدل کل دیپلم، دارا بودن معدل 16 در دوره کارشناسی و حداکثر سن 25 سال است.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه این نوع پذیرش در کشور نیز مسبوق به سابقه است و پیش از انقلاب در سه دوره برگزار شده است، خاطرنشان کرد: این نوع پذیرش در حال حاضر در بیشتر دانشگاههای کشورهای آمریکایی شمالی و کانادا صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: ظرفیت پذیرش میان 30 تا 50 نفر تعیین شده است و هدف از این نوع پذیرش ورود افراد نخبه و ویژه و با وجود پیشنیه علمی مناسب در رشته پزشکی است. آزمون ورودی کتبی نیز شبیه آزمون جامع علوم پایه است و از سوی دانشگاه و تحت نظارت وزارت بهداشت برگزار می شود.

افزایش مدارک مورد پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 88-87

ضیایی از افزایش مدارک مورد پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 88-87 خبر داد و گفت: این کار موجب می شود در رشته های کارشناسی ارشد افراد با تنوع تحصیلی بیشتری و افراد با انگیزه در رشته های متعدد علوم پزشکی، پذیرش شوند.

وی یاد آور شد: رشته هایی که فیلد درمانی دارند (کار با بیمار در محیط درمانی) شامل این مصوبه نمی شوند که از جمله می توان از رشته های مرتبط با توانبخشی و پرستاری نام برد. در واقع با این مصوبه حدود 70 درصد از کارشناسی های مرتبط علوم پزشکی می توانند در تمام رشته های کارشناسی ارشد شرکت کنند.

تغییر برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی فک، دهان و صورت

مدیر کل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به اعطای دو مدرک تحصیلی و تغییر برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی فک، دهان و صورت گفت: با توجه به همپوشانی برخی از رشته های تحصیلی و ضرورت دارا بودن مدارک علمی برای برخی تخصصهای موجود، برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی فک، دهان و صورت تغییر کرده است و این افراد باید یک دوره MD نیز بگذرانند و مدرک آن را نیز دریافت کنند.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت تبدیل بورس خارج به داخل از جمله این مصوبات بود.

وی گفت: با توجه به توانمندی کشور در تربیت نیروی انسانی در زمینه دکتری تخصصی پزشکی، به مرکز امور دانشجویی اجازه داده شد که از محل ظرفیت مازاد هر رشته - محل امکان تبدیل بورس خارج به داخل را برای دکتری تخصصی پزشکی ایجاد کند.

تصویب ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی و رتبه های برتر دستیاری در دوره دکتری تخصصی پزشکی

به گزارش مهر، ضیایی از تصویب ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی و رتبه های برتر آزمون دستیاری در دوره دکتری تخصصی پزشکی (Ph.D) خبر داد و گفت: این افراد اجازه دارند وارد دوره دکتری تخصصی شوند و به نوعی در تحصیل خود ادغام علوم پایه و بالینی را به انجام برسانند تا به فردی تبدیل شوند که راهبری و رهبری پژوهش های بالینی و علوم پایه را به طور دقیق پیاده کنند.

وی تأکید کرد: در مورد امکان ورود هیئت علمی و برگزیدگان دکتری تخصصی در دوره های دستیاری بالینی نیز در حال مطالعه هستیم.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت همچنین از حذف شرط سنی برای کارکنان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: این افراد برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد در سهمیه کارکنان باید حداقل از 10 سال سنوات خدمت برخوردار باشند.

تدوین دستورالعمل آموزش از راه دور e-learning رشته آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

وی در خصوص تدوین دستورالعمل آموزش از راه دور e-learning رشته آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد گفت: این دستور العمل تدوین شده است و دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی می توانند از بهمن ماه آموزش این دوره را از میان پذیرفته شدگان اولیه دانش پذیری آغاز کنند.

ضیایی اضافه کرد: از این پس دانشگاهی که دارای رشته آموزش پزشکی به صورت حضوری باشد نیز می تواند با فراهم کردن امکان فضای مجازی نسبت به راه اندازی آموزش از راه دور این رشته اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به حذف دوره کاردانی رشته های علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و هوشبری و راه اندازی دوره دکتری تخصصی داروسازی و سنتی و نوروساینس گفت: از دانشگاههای علوم پزشکی خواسته شده است که در صورت درخواست ایجاد دوره کارشناسی برای رشته هایی که کاردانی آنها حذف شده، درخواست های تبدیل خود را ارائه دهند و دانشگاههایی نیز که دوره دستیاری همان رشته ها را دارند می توانند نسبت به ارتقاء هرم اقدام کنند.

اهداف نقشه جامع علمی در حوزه آموزش پزشکی

به گزارش مهر، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت در زمینه نقشه جامع علمی کشور و ایجاد پروسه آینده نگاری گفت: سیاست وزارت بهداشت این است که دوره های تحصیلات تکمیلی را افزایش دهد و این کار را بر اساس نیاز کشور به خدمات و تولید علم انجام می دهد. روزآمد کردن رشته ها و بازنگری برنامه های آموزشی و تناسب آن با نیازهای کشور از دیگر اهداف این نقشه جامع علمی در حوزه آموزش پزشکی است.

وی از راه اندازی دفتر طراحی نیازهای عرصه سلامت با همکاری معاونت سلامت و مرکز توسعه و مطالعات نیروی انسانی خبر داد و گفت: این دفتر مسئولیت پایش، اعلام ظرفیت ها و تعیین فاصله ها و کمبودها را در بحث تأمین نیروی انسانی را بر عهده دارد. همچنین رشته های مورد نیاز و پرطرفدار در یکصد دانشگاه برتر دنیا مورد بررسی قرار می گیرد.