  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

در صورت تصویب نهایی این طرح؛

انرژی در کشور سهمیه بندی می شود

انرژی در کشور سهمیه بندی می شود

مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از بررسی طرحی خبر داد که در صورت تصویب نهایی، انرژی در کشور سهمیه بندی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تشریح طرح سهمیه بندی انرژی در کشور که در حال بررسی است، گفت: در صورت اجرای این طرح، متقاضیان در استفاده از بنزین یا گاز مختار خواهند بود و با توجه به دسترسی افراد به جایگاه های عرضه گاز، فشار کنونی نیز کاهش می یابد.

وی ادامه داد: احتمالا نمونه آزمایشی طرح سهمیه بندی انرژی قبل از پایان سال اجرا خواهد شد. مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد جایگاه های عرضه سوخت تا پایان سال 87 به 1700 جایگاه در کشور خواهد رسید.

مدیر عامل پالایش و پخش فرآورده های نفتی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 600 هزار خودرو سی ان جی سوز وجود دارد، اظهارداشت: اکثر این خودروها سعی دارند هم از گاز و هم از سهمیه بنزین استفاده کنند.

وی اجرای سهمیه بندی بنزین و کاهش مصرف این نوع فرآورده سوختی را یکی از دلایل کاهش آلودگی هوای تهران عنوان کرد.

کد مطلب 609658

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها