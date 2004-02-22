كلاس ويژه مربيگري بدنسازي در رشته واليبال

به گزارش خبرنگار "مهر" اين كلاس طي روزهاي 19 و 20 اسفند ماه جاري در مركز آكادمي ملي المپيك كشورمان برگزار خواهد شد و مدرس آن "كارلو رچر" ايتاليائي خواهد بود .

به همين منظور فدراسيون واليبال كشورمان از 11 مربي بدنساز تيمهاي ليگ برتر و همچنين تني چند از مربيان واليبال بانوان دعوت كرده تا در اين كلاس حضور يابند .

رچر همچنين برنامه 6 صفحه اي مصور آماده سازي بازيكنان تيم ملي واليبال را نيز از ايتاليا به ايران مخابره كرده تا ملي پوشان واليبال ايران در اردوي آماده سازي خود براي شركت در رقابتهاي انتخابي المپيك 2004 آتن ، تمرينات خود را بر طبق آن انجام دهند .