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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۴۹

نمایشگاههای صنایع دستی و نقاشی در آذربایجان غربی دایر شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: نمایشگاه صنایع دستی و نقاشی ظهر امروز در شهرستانهای ارومیه و نقده گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در نمایشگاهی نقاشی که در گالری سبز این شهرستان دایر شده است 29 تابلوی نقاشی از علی رضا شوقی به نمایش گذاشته شده است.

در این آثار طبیعت مناطق مختلف استان با تکنیک رنگ و روغن نقاشی شده است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح ها از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهرها از ساعت 16 تا 19 برای بازدید علاقمندان دایر است.

همچنین به گزارش خبرنگار مهر در نقده ظهر امروز نمایشگاه صنایع دستی بانوان شهرستان نقده در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نقده دایر شد.

در این نمایشگاه هشت هنرجوی هنرستان شرف و مددجویان کمیته امداد امام خمینی این شهرستان در زمینه های گلسازی، گلدوزی ، سرمه دوزی، سنگ دوزی، تکه دوزی، قاب سازی، معرق کاری، مشبک کاری، شمع سازی و عروسک سازی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است.

کد مطلب 609660

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