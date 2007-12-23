آمریکا با بهانه تراشی هسته ای بدنبال برهم زدن روابط اعراب با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله دربیروت، این عالم برجسته لبنانی درسخنانی با اشاره به مسئله هسته ای ایران گفت: دولت آمریکا درتلاش است تا روابط کشورهای عربی و ایران را با تحریک برخی کشورهای موسوم به میانه رو پیچیده کند.

علامه فضل الله که ازمراجع تقلید شیعیان لبنان نیزبه شمارمی رود درادامه تاکید کرد: آمریکا می خواهد ایران از حقوق ملی خود از جمله حق غنی سازی بگذرد و این در حالی است که گزارش سازمان های جاسوسی آمریکا برآن تاکید دارد که تهران در مسیر برنامه هسته ای خود راه مسالمت آمیز و قانونی را طی کرده است.

همچنین پیش ازاین علامه فضل الله درخطبه های نمازجمعه خود اعلام کرد که گزارش NIE مبنی بر نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران ضربه سنگینی به دولت جرج بوش وارد کرد.