مراسم تجدید میثاق با شهید «مرتضی غلامی» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجدید میثاق و وداع با پیکر مطهر شهید «مرتضی غلامی» (دشتی نظری) با حضور خانواده شهید والامقام، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، جمعی از مسئولان و با اقشار مختلف مردم، عصر شنبه همزمان با سالروز شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) در مصلی جمعه گناوه برگزار شد.

در این آئین باشکوه و معنوی مردم ولایتمدار بار دیگر با این شهید هشت سال دفاع مقدس که بعد سال‌ها بار دیگر به دیار خود بازگشته بود تجدید میثاق کردند.

در این مراسم پیام استاندار بوشهر به همین مناسبت قرائت شد.

در متن پیام «احمد محمدی زاده» آمده است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۹

هرگز گمان مکنید کسانی که در راه خدا کشته شدند، مرده‌اند بلکه آنان زنده‌اند، و در نزد خدای خویش روزی می خورند»

شهادت اوج منتهای آرمان همه پیامبران و اولیا خداست و شهدا مهاجران و دلاور مردانی از قبیله نورند که در نبرد با ظلمت به دشت روشنایی هجرت نمودند تا چونان ستاره‌ای در آسمان تیره بدرخشند و هدایتگر به سوی بهشت جاوید باشند.

در ادامه این پیام بیان شده است: شهدا با تقدیم جان خود، دین خود را به ایران و اسلام و انقلاب ادا کردند و پاسداشت یاد و نام این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان و مردم است.

در ادامه پیام استاندار بوشهر یادآور شد: بازگشت این شهید عزیز پس از ۳۷ سال به دیار خود در کنار در کنار مردم و خانواده صبور را ارج می نهیم، بی شک حضور باشکوه مردم در استقبال و تشییع این شهید بزرگوار، نشانه فدر شناسی مردم از قهرمانان دفاع مقدس است،

در پایان پیام بیان شده است: خانواده شهدا با صبر زینبی، برای موفقیت و سربلندی نظام اسلامی ایستادگی کردند و ما مدیون این خانواده‌ها هستیم.

مداحی و عزاداری و اقامه نماز میت بر پیکر مطهر شهید به امامت حجت الاسلام رکنی حسینی امام جمعه گناوه از دیگر بخش‌های این مراسم معنوی بود، سپس پیکر مطهر شهید تا گلزار شهدا گناوه بدرقه شد.