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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۱

دیدار پرودی با کرزای و فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان

دیدار پرودی با کرزای و فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان

نخست وزیر ایتالیا که صبح امروز غیرمنتظره وارد افغانستان شد؛ با رئیس جمهوری این کشور و فرمانده نیروهای ناتو مستقر در این کشور جنگ زده دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رومانو پرودی" که امروز صبح وارد کابل شد؛ در کاخ ریاست جمهوری با "حامد کرزای" دیدار کرد، اما گزارشی از محتوای مذاکرات آنها منتشر نشده است.

پرودی همچنین با ژنرال "دان مک نیل"، فرمانده نیروهای بین المللی تحت امر ناتو در افغانستان دیدار کرد. سخنگوی ناتو در افغانستان با اعلام این خبر، به جزئیات مذاکرات آنها اشاره نکرد.

نخست وزیر ایتالیا قرار است ساعاتی دیگر به شهر هرات در غرب کشور برود که محل استقرار بیش از دو هزار و 300 نیروی ایتالیایی در افغانستان است. از ابتدای حضور نظامی ایتالیا در این کشور، 10 سرباز ایتالیایی کشته شده اند.

روز گذشته نیز"نیکلا سارکوزی"،رئیس جمهور فرانسه و"کوین راد"، نخست وزیر استرالیا از افغانستان دیدار کرده بودند.

قرار است در اجلاس سران ناتو که ماه آوریل در بخارست برگزار خواهد شد؛ راهبرد نیروهای ناتو در افغانستان مورد بازنگری قرار گیرد.

کد مطلب 609666

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