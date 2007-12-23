ایران بدون توجه به انگیزه های آمریکا به یاری ملت عراق بشتابد

محمدعلی رامین، کار شناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خصوصیات برجسته کشور عراق در میان کشورهای اسلامی، همسایه غربی کشورمان را یکی از قطب های بزرگ جهان اسلام دانست و اظهار داشت: از زمان های بسیار دور دشمنان اسلام و اهل بین عصمت و طهارت، به این کشور چشم طمع داشته و طرح های فراوانی را در جهت ضدیت با مردم با ایمان این کشور انجام داده اند.

وی با اشاره به تاریخ تجاوزگری انگلیس در عراق و ظلم رژیم بعث به مردم مظلوم آن کشور، افزود: در مسیر مشقت ها و ناهنجاری هایی که مردم مظلوم عراق طی قرن های گذشته متحمل شده اند، زشت ترین و سنگین ترین ظلمی که بر این مردم طی 300 سال گذشته تحمیل شد، وادار ساختن آنان به مقابله نظامی با جمهوری اسلامی ایران بود که علاوه بر زیان های جبران ناپذیری که به دو کشور اسلامی وارد آورد، تعدادی از باارزش ترین افراد نظام اسلامی را نیز از ما گرفت.

وضعیت کنونی آمریکایی ها در عراق به گونه ای شده که آنها امروز ناچار به پذیرش نفوذ غیرقابل انکار جمهوری اسلامی در منطقه واقشار مختلف عراق شده و ضمن اعتراف با این واقعیت آشکار، به گونه ای مستاصل از ایران اسلامی درخواست مذاکره و کمک می کنند

این کارشناس مسائل بین الملل همچنین با اشاره به پایان تاریخ مصرف رژیم صدام حسین برای سلطه گران غربی در پی افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: با گذشت زمان، حذف صدام به عنوان یک ضرورت در دستور سیاست های آمریکا قرار گرفت و واشنگتن در این راستا طرح هایی را ساماندهی نمود که در آن میان با حضور نظامی در عراق به مهار ایران ببردازد، اما در روند اجرایی ساختن این طرح ها و به واسطه تغییرات عمده ای که در شرایط منطقه پدید آمد، برنامه ها و سیاست های خاورمیانه ای ایالات متحده با تناقض های جدی و تعارضات اساسی مواجه شد.

رامین همچنین گفت: در پی اعلام شعار دموکراسی اشغالگران و با روی کار آمدن دولت شیعه و مسلمان که در همگرایی کامل با جمهوری اسلامی ایران نیز قرار داشت، آمریکا در فرآیند اجرای برنامه های خود در عراق به شدت دچار انفعال و هراسی غیر قابل انکار شد و لذا به خشونت علیه ملت عراق به منظور دور کردن آنان از ایران پرداخت که ادامه این روند میزان نفرت ملت عراق نسبت به آمریکایی ها و تمایل آنها به همکاری و همبستگی جدی تر با جمهوری اسلامی را شدت بخشید و در ادامه همین روند نیز وحشت آمریکایی ها از پیشروی فرآیند مذکور در منطقه برخلاف خواسته های آنان را افزون نمود.

وی در ادامه اظهار داشت: وضعیت کنونی آمریکایی ها در عراق به گونه ای شده که آن ها امروز ناچار به پذیرش نفوذ غیرقابل انکار جمهوری اسلامی در عراق و اقشار مختلف آن کشور شده اند و ضمن اعتراف با این واقعیت آشکار، به گونه ای مستاصل از ایران اسلامی درخواست مذاکره و کمک می کنند.

رئیس سازمان امت اسلامی افزود: البته در این میان آمریکایی ها نیز در میدان عراق، گزاره های مختلفی چون متلاشی ساختن سرزمین عراق و تقسیم آن به بخش های مختلف و علاوه بر آن ساماندهی پنهانی تفرقه میان شیعیان و اهل سنت آن کشور و اقداماتی از این دست را در دستور کار خود قرار داده و به پیگیری همزمان آن ها پرداختند؛ در چنین شرایطی که عدم احراز هرگونه نتیجه بارز برای واشنگتن از ادامه اشغالگری در عراق مبرهن شده بود، رهبران عراقی برای جلب موافقت ایران جهت مذاکره با اشغالگر مستاصل کشورشان جهت خروج محترمانه از عراق دست به دامان کشورمان شدند.

رامین شرایط کنونی آمریکا در عراق را وضعیت بحرانی و دشوار خواند که بهترین راه خروج از آن برای سردمداران کاخ سفید، مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است و ادامه داد: در شرایط کنونی برای خروج آمریکایی ها از بن بستی که در عراق دچار آن شده اند، دو آلترناتیو در مقابل واشنگتن قرار دارد، نخست توسل به کشورهای اقماری خودشان در منطقه (همچون عربستان، ترکیه و برخی اعراب حاشیه خلیج فارس) که در این صورت می تواند نیروهایی از این کشورها را با تعهداتی خاص جایگزین نظامیان خود در عراق نموده و نهایتا خروج آبرومند از عراق را عملی سازد.

اگر مذاکره با آمریکا کاملا با درایت و دقت انجام شود نه تنها بر اعتبار منطقه ای نظام اسلامی می افزاید بلکه پذیرش ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای را برای بازیگران بین المللی تصدیق خواهد کرد

وی همچنین گفت: اما گزینه دیگر آن ها این است که با توجه به نفوذ غیرقابل انکار و گسترده جمهوری اسلامی میان ملت عراق و مسلمانان منطقه و نقش موثر کشورمان در ساماندهی امنیت منطقه ای، این اطمینان را که می تواند بدون آسیب پذیری از نیروهای مقاومت اسلامی عراق از آن کشور خارج شوند، را بدست آورند و در این فرآیند آبروی خود را نیز به طور مطلق از دست ندهند.

رئیس سازمان امت اسلامی در ادامه با اشاره به لزوم تداوم مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق، اظهار داشت: در این میان جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به انگیزه های ایالات متحده، موظف است برای اصلاح امور مسلمانان در شرایط دشوار کنونی به یاری ملت مظلوم عراق شتافته و آن ها را در برابر توطئه های خطرناکی که ممکن است پس از خروج اشغالگران ، فرارویشان قرار گیرد، محافظت نمایند.

رامین آزادی ملت عراق از وضعیت اسفبار کنونی که به واسطه اقدامات اشغالگران در آن کشور ایجاد شده را وظیفه ای دینی، شرعی و انسانی توصیف کرد و افزود: اگر این امر به گونه ای کاملا بادرایت و دقت انجام شود نه تنها بر اعتبار منطقه ای نظام اسلامی می افزاید بلکه پذیرش ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای نه تنها برای آمریکا و کشورهای منطقه بلکه برای سایر قدرتهای جهانی را نیزتثبیت خواهد شد.