بوش باید به سبب دروغ گویی درباره ایران عذرخواهی کند/ غرب با سرنوشت بشریت بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر نشریه "یو ان آبزرور" در تحلیلی نوشت : هر چند خلاصه گزارش16 نهاد امنیتی آمریکا می گوید که ایران برنامه سلاحهای هسته ای خود را در سال 2003 متوقف کرده و هیچ علائمی از آغاز دوباره آن را نشان نداده ، اما " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا به جای یک عذرخواهی رسمی، آن را یک " نشانه هشداردهنده" می خواند.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: انتظار می رفت که پس از انتشار این گزارش، لفاظیهای منتشر شده درباره جنگ خاموش شده باشد و اینکه رهبران جهان، توجه رسانه ها را به سوی حوادث دیگر معطوف می کردند. با این حال، همچنان از رسانه ها برای تبلیغات درباره تهدید قریب الوقوع یک ایران هسته ای استفاده می شود.

در ادامه این مطلب آمده است: در واقع این گزارش بر خشونتها و ستیزه جوییها افزوده است." کاندولیزا رایس" ویزر امور خارجه آمریکا پس از انتشار این گزارش گفت:" من همچنان ایران را یک قدرت خطرناک در صحنه بین الملل می دانم." این ستیزه جوییها هر چه بیشتراز سوی " رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا تاکید شد . وی در کنفرانس امنیتی(خلیج فارس) در بحرین ادعا کرد که ممکن است ایران به طور مخفیانه تلاشها را برای ساخت یک سلاح هسته ای از سر گرفته باشد.

به گزارش مهر، در این مطلب آمده است: هم پیمانان آمریکا از طریق این دیپلماسی سخت گیرانه از بلوفهای آمریکا علیه ایران به شدت حمایت می کنند. " گوردون براون" نخست وزیر انگلیس گفت:" پافشاری جهان برای اعمال تحریمها در جهت به راه آوردن ایران درست است." وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم بر حمایت کامل خود از کار در شورای امنیت سازمان ملل برای موافقت با اقدامهای بیشتر (علیه ایران) تاکید کرده اند.

در ادامه این تحلیل آمده است: این حرکت خصمانه از سوی رهبران جهان نشان می دهد که آمریکا و هم پیمانان آن در حال توسعه سیاستی با هدف ایجاد بی ثباتی و بی نظمی هستند. مقامهای کشورهای غربی با بی تفاوتی نسبت به پیامدهای فاجعه بار این رویکرد خود ، با امید به اینکه کنترل موقعیتهای استراتژیک لازم برای کنترل تجارت جهانی را به دست بگیرند؛ سرنوشت بشریت را به خطر می اندازند.

به گزارش مهر، در پایان این مطلب آمده است: شهروندان نگران جهان، باید با یکدیگر متحد شوند تا درباره این مسئله کاری انجام دهند، زیرا به گفته یک مقام انگلیسی نزدیک به سازمان ملل متحد، ایران کشوری است که مردم آن قربانی تحریمهایی شده اند که تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد ایران دارد و احتمالا تحریمهای بیشتری وجود خواهد داشت."