برنامه های انتخاباتی را طبق موازین اسلام و عقل بنا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای مجمع زنان اصلاح طلب و ستاد آن در استان افزود: اگر خود را درگیر مسائل روبنایی کنیم از اصل اسلام و تفکر اصیل دور می شویم.

وی با اشاره به اینکه زن و مرد در اسلام برابر هستند و عامل تفاوت آنها تقوا و ایمان به خداست اضافه کرد: اسلام حامی آزادی، حق حرف زدن و حق انتخاب است و هر آنچه در حوزه حقوق زن و کرد مطرح کرده به نفع آنان است.

امام جمعه اراک، در ادامه ولایت فقیه را عامل وحدت در پیکره جامعه اسلامی خواند و گفت: ولایت فقیه حلقه اتصال با ولی امر مسلمین است و در هر حال باید پیرو ولایت فقیه باشیم و این زنجیره وحدت را فراموش نکنیم.