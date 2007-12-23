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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۴

حجت الاسلام گرکانی:

برنامه های انتخاباتی را طبق موازین اسلام و عقل بنا کنیم

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: اگر بتوانیم برنامه های انتخاباتی خود را بر اساس موازین اسلام و عقل و فکر سالم بنا کنیم بسیاری از مشکلاتی که داریم حل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای مجمع زنان اصلاح طلب و ستاد آن در استان افزود: اگر خود را درگیر مسائل روبنایی کنیم از اصل اسلام و تفکر اصیل دور می شویم.

وی با اشاره به اینکه زن و مرد در اسلام برابر هستند و عامل تفاوت آنها تقوا و ایمان به خداست اضافه کرد: اسلام حامی آزادی، حق حرف زدن و حق انتخاب است و هر آنچه در حوزه حقوق زن و کرد مطرح کرده به نفع آنان است.

امام جمعه اراک، در ادامه ولایت فقیه را عامل وحدت در پیکره جامعه اسلامی خواند و گفت: ولایت فقیه حلقه اتصال با ولی امر مسلمین است و در هر حال باید پیرو ولایت فقیه باشیم و این زنجیره وحدت را فراموش نکنیم.