نباید از خودنمایی مجازی یا خیابانی یکسری هنجارشکن محدود بترسیم

حجت الاسلام والمسلمین مهدی ولایی برحق در گفت وگو با خبرنگار مهر ملت ایران را مردمی دیندار دانست و مطرح کرد: ما نباید با مشاهده بعضی از مثال‌های کوچک این تحلیل دقیق که مردم ایران دیندار هستند را فراموش کنیم.

وی افزود: هر جا که بستر حضور مؤمنانه مردم در اجتماع فراهم شد، مؤمنان حضور پیدا کردند و عدم حضور مردم در جامعه به معنی بی دینی آنها نیست. شاهد مثال‌های به روز و تظاهر دینداری مردم در دوره حاضر بسیارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز متذکر شد: نباید مرعوب تبرج مجازی یا خیابانی یکسری هنجارشکن محدود شویم بلکه جامعه باید با مانورهای ایمانی متعدد و تکثیر و یادآوری دائم آنها، دینداری مردم را به آنان تذکر بدهد.

حجت الاسلام والمسلمین ولایی برحق اظهار کرد: ماه رمضان امسال مجموعه رسانه و بعضی از عملیات‌هایی که انجام شد این حقیقت را ثابت کرد که مردم نسبت به برنامه‌های دینی استقبال خوبی دارند.

وی افزود: استقبال از برنامه محفل، برنامه‌های سحرگاهی، زندگی پس از زندگی و بعضی از مانورهایی که در استادیوم آزادی و محافل قرآنی کوچک و بزرگ در جای جای کشور برگزار شد دیگر جلوه‌های دینداری بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز بیان کرد: در طول دهه گذشته، راهپیمایی اربعین تا راهپیمایی جاماندگان و مراسم ده کیلومتری ها و جشن فرشته‌ها نمونه‌ای از این دینداری محسوب می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین ولایی برحق با بیان اینکه هر جا بستر حضور را با یک عملیات خلاقانه ایجاد کردیم مردم مانور دینداری را نشان دادند، عنوان کرد: مشکل جدی این است که هنوز طراحی این برنامه‌ها به قوت عالی خود نرسیده است.