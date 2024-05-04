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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۰:۵۰

فرمانده سپاه امام رضا (ع) رحلت سردار «ایافت» را تسلیت گفت

فرمانده سپاه امام رضا (ع) رحلت سردار «ایافت» را تسلیت گفت

مشهد- فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام در اطلاعیه‌ای رحلت یادگار دفاع مقدس سردار سپاه اسلام سید مجید ایافت را به خانواده و همه دوستداران و علاقمندان ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام، سردار هاشم غیاثی در پیام تسلیت آورده است: رزمندگان دلاور لشکر ویژه شهدا در طول صحنه‌های دفاع از این مرز و بوم به ویژه در ۸ سال دفاع مقدس جان فشانی‌ها و دلاور مردی‌های سید مجید ایافت را به یاد دارند، او که در عملیات مرصاد به اتفاق همرزمانش، داغ پیشروی منافقین را از تنگه چهار زبر در کرمانشاه بر دل دشمنان این انقلاب گذاشت.

فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام در پیام خود به مناسبت رحلت سردار ایافت آورده است: رضوان پروردگار بر این سردار پر افتخار و مجاهد فی سبیل الله که بعد از دفاع مقدس برای ترویج پیام انقلاب اسلامی و رفیقان شهیدش لحظه‌ای از پای ننشست و با حضور در میدان‌های فرهنگی همیشه به دنبال زنده کردن راه شهیدان بود که این تلاش‌ها در یاد و خاطره اهل فرهنگ و هنر انقلاب خواهد ماند.

وی در پایان این پیام آورده است: از درگاه خداوند رحمان برای همه بازماندگان صبر و شکیبایی و علو درجات و همنشینی با رفقای شهیدمان را برای این مجاهد نستوه مسالت می‌کنم.

کد مطلب 6096720

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