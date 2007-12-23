سخنرانی فرشچیان و آغداشلو در افتتاحیه نمایشگاه نقاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه که با سخنرانی اساتید محمود فرشچیان، آیدین آغداشلو و الهی قمشهای همراه خواهد بود، قریب 60 نقاشی با موضوع مولوی، شکسپیر و روند شکلگیری نئوفولکلور در معرض تماشا قرار میگیرد. نقاشیهای معیریزاده بر پایه نمایشنامه "تلاش بیهوده عشق" ویلیام شکسپیر و برخی اشعار مولوی تحت عنوان "قمار عشق" است.
معیریزاده با عرضه 22 کلاژ از شکسپیر، 22 نقاشی چرم روی بوم از مولانا و 10 الی 15 اثر با موضوع روند شکلگیری سبک نئوفولکلور بر آن است تا علاوه بر انتقال یکسان بودن اندیشههای دو ادیب برجسته شرق و غرب، جلوه نوین نقاشی ایرانی را ارائه دهد. آثار او در روند شکلگیری سبک نئوفولکلور در واقع مشقهایی از مکاتب نقاشی ایرانی تا اساتید معاصر نظیر فرشچیان است.
نمایشگاه "بازخوانی آثار شکسپیر و مولوی به روایت نئوفولکلور" تا 13 دی دایر خواهد بود و علاقمندان میتوانند هر روز از ساعت 10 تا 19 (روزهای تعطیل 14 تا 19) از آن دیدن کنند.
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