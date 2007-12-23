هدف ما دستیابی به لیگ برتر بسکتبال است

احمد رضا ویشی در گفتگو با خبرنگار مهر دریزد افزود: یزد در حال حاضر جایگاه خوبی در رشته بسکتبال دارد و همانطور که همگان دیدند تیم یزد در المپیاد ایرانیان مقام سوم را کسب کرد.

وی با اشاره به این که در حال حاضر تمرینات متمرکزی را حال انجام است، خاطرنشان کرد: طرح استعداد یابی در سطح مدارس آغاز شده و قرار است تیم مینی بسکتبال یزد تشکلیل شود.

ویشی افزود: قرار است طرح استعداد یابی در کلیه رده های سنی برگزار شود تا بتوانیم به صورت پایه ای این ورزش را پیشرفت دهیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: در حال حاضر منتظر آن هستیم که پیشکسوتان این رشته به کمک کنند و ما دست همه این عزیزان را می فشاریم.

سرپرست هیئت بسکتبال استان یزد تصریح کرد: در حال حاضر ما در استان یزد مربیان خوب و با دانش روز بسیاری داریم و این باعث شده است تا از لحاظ فنی مشکلی را نداشته باشیم.

وی از عبدالنبی تحویلداران نام برد و گفت: وی هم اکنون دبیر هیئت و از مربیان بین المللی در این رشته هستند که تلاش بسیاری را برای کسب مقام سومی تیم یزد در المپیاد متحمل شده اند.

ویشی یاد آور شد: امیدواریم مسئولان استان و به خصوص مدیرکل تربیت بدنی به لحاظ بودجه ای این ورزش را حمایت کنند.