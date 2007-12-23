به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست بررسی "فرهنگ‌نامه تاریخی مفاهیم فلسفه (جلد اول): گزیده ای از مفاهیم در مابعدالطبیعه" با ترجمه و سرویراستاری دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی و همکاری مهدی میرزازاده ، فریده فرنودفر که به تازگی از سوی سازمان سمت و مؤسسه فرهنگی - پژوهشی نو ارغنون منتشر شده فردا دوشنبه 3 دی ماه در سرای اهل قلم بررسی می شود.

در این نشست دکتر بهشتی، دکتر داوری، دکتر مصلح، دکتر بهمن پازوکی و ماریا ناصر شرکت خواهند داشت.

این نشست از ساعت 17 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب بین فلسطین جنوبی و برادران شهید مظفری کوچه خواجه نصیر پلاک 10 برگزار می شود.