انجمن روابط عمومي دفاع مقدس تأسيس شد

مديركل روابط عمومي بنياد حفظ و نشر ارزشهاي دفاع مقدس در مورد تأسيس اين انجمن اظهار داشت :" ايجاد تحرك و گسترش فعاليتهاي رسانه اي در داخل و خارج از كشور به منظور ترويج فرهنگ دفاع مقدس ، ساماندهي و تقويت و ارتقاء روابط عمومي ها در عرصه دفاع مقدس و به منظور دست يابي به اهداف متعالي نظام ، ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين اعضا و كليه روابط عمومي هاي كشور و همچنين ايجاد وحدت رويه ، هماهنگي ، انسجام و كوشش در جهت افزايش سطح آگاهي و دانش روابط عمومي براي سهولت بهره برداري و استفاده بهينه از آن ايجاد و تأسيس شده است . "

قربان حسيني از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و كارشناسان در امر روابط عمومي كه مايل به عضويت در اين انجمن هستند دعوت كرد تا به عضويت انجمن روابط عمومي دفاع مقدس درآيند . وي در پايان اظهار داشت كه علاقه مندان مي توانند براي عضويت در اين انجمن به آدرس تهران ، خيابان شهيد مطهري ، خيابان ميرعماد پلاك 4 ، روابط عمومي بنياد حفظ و نشر ارزشهاي دفاع مقدس مكاتبه كنند .