64 هزار تماس تلفنی با پلیس 110 خراسان جنوبی ثبت شد

سردار غلامعلی نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: از این تعداد تماس برقرار شده 32 هزار و 477 مورد منجر به انجام عملیات از سوی نیروهای پلیس شده است.

وی 19 هزار و 831 تماس را مربوط به اخذ راهنمایی از پلیس 110 عنوان نمود و اظهار داشت: 11هزار و 945 تماس با مرکز فوریتهای پلیسی غیر قابل رسیدگی بوده است که در این راستا از شهرواندان درخواست می شود از تماس های بی مورد خوداری نمایند تا از طریق این تلفن نیازهای ضروری مردم با پلیس رسیدگی شود.

سردار نکویی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از چهار هزار و 308 مورد تماس تلفنی نیز با دفتر نظارت همگانی 197 این استان برقرار شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد تماس هزار و 99 مورد تقدیر از کارکنان ناجا، 811 مورد انتقاد، 996 مورد پیشنهاد، 96 مورد شکایت و هزار و 236 مورد توسط عناصر 197 راهنمایی شده اند افزود: تماس های ثبت شده در مرکز 197 خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن هشت درصد افزایش داشته است.