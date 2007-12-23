تعداد مقرری بگیران بیکاری افزایش می یابد

احمد پایور در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با پیشنهادات ارائه شده به دولت جهت اعمال تغییرات در قانون بیمه بیکاری، افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دستگاههای مشمول سازمان تامین اجتماعی ملزم شدند تا قانون بیمه بیکاری را اصلاح کنند که بر همین اساس هماهنگی با وزارت کار صورت گرفت و پیشنهادات مشترکی برای اصلاح این قانون تهیه و به هیات دولت ارسال شد.

وی در مورد محور پیشنهاداتی که در خصوص اعمال تغییرات در قانون بیمه بیکاری داده شده است، گفت: افزایش تعداد مقرری بگیران از طریق کاهش مدت پرداخت مقرری بیکاری به افراد تحت پوشش، یکی از محوری ترین پیشنهادات ارائه شده جهت تغییر قانون بیمه بیکاری است.

رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری بین 6 تا 50 ماه است و ماهیانه حداقل 55 درصد حقوق پایه مبنای پرداخت مقرری بیکاری درنظر گرفته شده است.