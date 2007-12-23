به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حمید یعقوبیفر پیش از ظهر امروز در نسشتی با خبرنگاران در اراک افزود: سال گذشته حدود 170هزار تن در قالب 850میلیون پاکت شیر رایگان به 12میلیون و 395 هزار دانش آموز با میانگین 68نوبت، توزیع شد.
وی بیان کرد: براساس مصوبه امسال، مدارس غیرانتفاعی، مهدهای کودک بهزیستی و پیشدبستانی از جمعیت هدف برای دریافت شیر رایگان حذف شده که مسئولان آموزش و پرورش در این راستا تلاش مضاعفی را بکار گرفته اند تا این جمعیت نیز از شیر رایگان بهرهمند شوند.
یعقوبیفر، اعتبار سال گذشته شیر رایگان مدارس کشور را 113میلیارد تومان و اعتبار امسال را 129میلیارد و 300میلیون تومان ذکر کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه، اعتبار امسال نسبت به سال گذشته، 11 بیش ازدرصد افزایش داشته اما قیمت شیر پاستوریزه به طور میانگین 30تا 60درصد و شیر استریل 20تا 30درصد افزایش داشته است.
وی گفت: همچنین به مهدها و پیشدبستانیهای دولتی که در مجاور مدارسی که در آنها شیر رایگان توزیع میشود قرار دارند نیز شیر توزیع میشود که تعداد آنها بسیار کم است.
یعقوبی فر، هدف از توزیع شیر را، فرهنگسازی مصرف شیر در بین خانوادهها، قرار گرفتن شیر به عنوان یکی از اقلام تغذیهای در سبد خانوار و تامین بخشی از ریز مغذیها عنوان کرد.
ویگفت: مسئولان آموزشی باید شیر را در کلاسها با حضور معلم به دانشآموزان توزیع کنند و مانع بردن شیر به بیرون از مدرسه شوند.
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