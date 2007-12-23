به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حمید یعقوبی‌فر پیش از ظهر امروز در نسشتی با خبرنگاران در اراک افزود: سال گذشته حدود ‪ 170 ‬ هزار تن در قالب ‪ 850 ‬ میلیون پاکت شیر رایگان به ‪ 12 ‬ میلیون و ‪ 395 ‬ هزار دانش آموز با میانگین ‪ 68 ‬ نوبت، توزیع شد .

وی ‌بیان ‌کرد: براساس مصوبه امسال، مدارس غیرانتفاعی، مهدهای کودک بهزیستی و پیش‌دبستانی ‌از جمعیت هدف برای دریافت شیر رایگان حذف شده که ‌مسئولان آموزش و پرورش در این راستا تلاش مضاعفی را بکار گرفته اند تا این جمعیت نیز از شیر رایگان بهره‌مند شوند .

یعقوبی‌فر، اعتبار سال گذشته شیر رایگان مدارس کشور را ‪ 113 ‬ میلیارد تومان و اعتبار امسال را ‪ 129 ‬ میلیارد و ‪ 300 ‬ میلیون تومان ذکر کرد .

وی گفت: با توجه به اینکه، اعتبار امسال نسبت به سال گذشته، ‪ 11 بیش از ‬ درصد افزایش داشته اما قیمت شیر پاستوریزه به طور میانگین ‪ 30 ‬ تا ‪ 60 ‬ درصد و شیر استریل ‪ 20 ‬ تا ‪ 30 ‬ درصد افزایش داشته است .

وی گفت: همچنین به مهدها و پیش‌دبستانی‌های دولتی که در مجاور مدارسی که در آنها شیر رایگان توزیع می‌شود قرار دارند نیز شیر توزیع می‌شود که تعداد آنها بسیار کم است .

یعقوبی فر، هدف از توزیع شیر را، فرهنگ‌سازی مصرف شیر در بین خانواده‌ها، قرار گرفتن شیر به عنوان یکی از اقلام تغذیه‌ای در سبد خانوار و تامین بخشی از ریز مغذی‌ها عنوان کرد .

وی‌گفت: مسئولان آموزشی باید شیر را در کلاس‌ها با حضور معلم به دانش‌آموزان توزیع کنند و مانع بردن شیر به بیرون از مدرسه شوند.