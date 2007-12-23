مجید رضا مهر دوست در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این صندوق ‌پوش‌ها و ضریح ‌پوش‌ها که با معرق و قلابدوزی به شکل بسیار زیبا و چشم ‌نواز در دوره صفویه و قاجاریه کار شده است، جزو آثار ماندگار هنری و معنوی محسوب می‌شوند.

مسئول موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از منسوجات به نمایش درآمده، پرده ‌ای از جنس ماهوت پشمی است که با نقوش زیبایی قلابدوزی شده است.

وی با اشاره به مجموعه‌ های به نمایش گذاشته شده در موزه مردم‌ شناسی نظیر سماورها و قهوه ‌جوش‌ها، گلیم و جاجیم، پوشاک و ترمه، وسایل روشنایی و استحمام، لوازم آرایش و تابلوهای قهوه ‌خانه ‌ای عنوان کرد: علاوه بر نمایش آثار و اشیایی در رابطه با مردم ‌شناسی، عکس‌ های قدیمی از مشاغل و حرفه ‌های قدیمی که اکنون به دست فراموشی سپرده شده، نظیر چینی بندزنی، هیزم‌ کشی، چوپانی، آهنگری و... در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

مهردوست یادآور شد: از آنجا که موزه مردم‌ شناسی در بنای حمام مهدی قلی بیک که از آثار معماری دوره صفویه است، ایجاد شده علاوه بر نمایش آثار دیدنی از جاذبه‌های هنر معماری اسلامی دوره صفویه نیز برخوردار است.

موزه مردم‌ شناسی آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین حمام موزه‌ های ایرانی است که همه روزه از ساعت هشت تا 30/12 در ضلع غربی صحن جامع رضوی حرم مطهر حضرت رضا(ع) پذیرای عموم علاقمندان به آثار تاریخی و فرهنگی است.