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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۳۹

شیخ قبلان :

دخالتهای شیطانی بیگانگان علت ادامه بحران لبنان است

دخالتهای شیطانی بیگانگان علت ادامه بحران لبنان است

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان شب گذشته در واکنش به اظهارات مداخله جویانه اخیر "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درباره لبنان گفت: دخالتهای شیطانی بیگانگان، لبنان را وارد دایره بلا و سختیها کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، شیخ "عبدالامیر قبلان" تصریح کرد: اظهارات بوش پس از به کارگیری تمام ابزارها و راهها برای قلع و قمع و ظلم به ما و ناتوانی آنها در ایجاد ابزارهای جدید تروریسم بیان شد.

قبلان از مخالفان و موافقان دولت سنیوره خواست تمام اختلافات و مشکلات خود را کنار بگذارند تا این کشور به ثبات خود بازگردد و همچون زره محکمی در برابر دخالتهای بیگانگان باقی بماند.

جرج بوش پنجشنبه 29 آذر درکنفرانسی مطبوعاتی خواستار آن شد تا انتخاب رئیس جمهوری جدید در لبنان براساس نصف به اضافه یک انجام شود.

اظهارات بوش تا اندازه ای خشم شخصیتهای لبنانی را برانگیخته است که حتی برخی از شخصیتهای جناح اکثریت پارلمان لبنان از جمله "احمد فتفت" وزیر جوانان و ورزش لبنان اعلام کرده اند که به انتخاب "میشل سلیمان" پس از اصلاح قانون اساسی لبنان پایبند هستند و به گزینه حد نصاب نصف  به علاوه یک تنها به عنوان یک گزینه استراتژیک می نگرند.  

انتخاب رئیس جمهوری لبنان برای دهمین بار به تعویق افتاد و قرار است نشست بعدی پارلمان، شنبه هشتم دی برگزار شود.

کد مطلب 609690

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