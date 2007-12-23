28 ماه پیش می دانستم برکنار می شوم / برای پست التماس نمی کنم

اسدالله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: من آمدن آقای هاشمی را به فدراسیون تیراندازی تبریک می گویم. ایشان انسان توانمندی بوده و انتخاب مسئولین سازمان تربیت بدنی است و قطعا از ایشان پشتیبانی می شود.

وی با بیان اینکه کار زیبا و پسندیده این بود که رئیس آینده فدراسیون در مجمع انتخاب ومعرفی شود گفت: ما از سه ماه پیش به سازمان اعلام کردیم که 18 آذرماه ریاست چهارساله من تمام می شود. بنابراین برای برگزاری مجمع زمان تعیین کنند! اما سکوت کردند تا این چهار سال تمام شود و فرد مورد نظر خود را به عنوان سرپرست معرفی کنند.

حیدری افزود: مانعی در کار من وجود ندارد که نتوانم در انتخابات آینده ثبت نام کنم. تا این لحظه برای دریافت پست نه التماس کردم ونه التماس می کنم. در جایی که هدف حضور افراد دیگری برای ادامه راه است شان من اجازه نمی دهد طوری عمل کنم که حیثیت کاری و منش اخلاقی ام زیر سوال برود.

رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی تصریح کرد: درست از 28 ماه پیش می دانستم که قرار است فرد دیگری به فدراسیون بیاید و از همان زمان هم تنها نام آقای هاشمی مطرح شده بود و روز به روز هم شایعه حضورشان یا برکناری من تقویت می شد تا اینکه روز گذشته حکم سرپرستی ایشان زده شد.

وی گفت: به هر حال سازمان در این دوسال هیچ حرفی از برکناری من نزد و با پافشاری این فرصت را به فدراسیون داد. سازمان می دانست که برای برکناری باید دلیل منطقی وجود داشته باشد که عملا این دلیل وجود نداشت.