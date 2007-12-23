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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۳۲

صادرات تجهیزات نفتی چین 67 درصد افزایش یافت

صادرات تجهیزات و ماشین آلات نفتی و تولیدات وابسته چین در نه ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 67.4 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، چین در سه فصل اول امسال 3.25 میلیارد دلار تجهیزات استخراج نفت و دیگر محصولات وابسته شامل ماشین های حفاری، قطعات یدکی و لوله استیل را به کشورهای خارجی صادر کرده است.

به گزارش منابع گمرکی چین، آمریکا بزرگترین وارد کننده این تجهیزات بوده است و روسیه، الجزایر و هند در رده های بعدی قرار دارند.

از ماه ژانویه تا سپتامبر، چین 1.04 میلیارد دلار تجهیزات استخراج نفت و دیگر محصولات وابسته را به آمریکا صادر کرده است.

صادرات چین به روسیه و الجزایر که از تولید کنندگان بزرگ نفت می باشند به ترتیب 190 میلیون دلار و 130 میلیون دلار بود. صادرات این تجهیزات به هند نیز با افزایشی 59.8 درصدی مواجه بود و به 270 میلیون دلار رسید.

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و به سود رسیدن سریع شرکت های تولید کننده نفت باعث شده است که این شرکتها در صدد افزایش سرمایه گذاری در این بخش باشند. به همین منظور تولید کنندگان بزرگ نفت در خاورمیانه و آمریکا و روسیه در تلاش هستند تا تجهیزات خود را بهبود کیفی دهند.

کد مطلب 609692

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